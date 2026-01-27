Un Alcaraz impoluto ya está en semis: arrolla a De Miñaur y, sin ceder un set, rompe su techo de cristal en Australia

Carlos Alcaraz aprieta su puño derecho. Ya está en semifinales del Open de Australia. Le espera el alemán Alexander Zverev. Por primera vez, este viernes, luchará por un billete para la final del primer Grand Slam del año. Y va 'volando'. [Narración y estadísticas: Alcaraz - De Miñaur]

Alcaraz nunca había llegado tan lejos en Melbourne, y lo logra sin ceder un set. El número uno mundial sigue siendo una apisonadora y no dio opción alguna a su rival de este martes, el local Álex de Miñaur. El australiano no sabe lo que es ganar al murciano y suma ya seis derrotas -oficiales- ante él.

Tras un primer set sufrido, decantado por una pelota al filo de la red de De Miñaur para poner el 7-5 de Alcaraz, el español apretó al acelerador. Con un contundente 6-2, en la segunda manga, y un 6-1, en el tercer y definitivo set, amarró un triunfo de gran valor.

Walton, Hanfmann, Moutet, Tommy Paul y ahora De Miñaur. Nadie toca en Melbourne a la apisonadora de El Palmar. Con un saque mejorado y una forma física brillante, Alcaraz luce mejor que ningún otro -ni siquiera su archirrival 'Jan' Sinner- en las pistas azules de Melbourne Park.

Se le ve enfuchado. Conectado con su banquillo, con la figura de Ferrero cada vez más difuminada. Se entiende a las mil maravillas con Samu López y su hermano Álvaro, más importante que nunca en el equipo. Las piezas del puzle no pueden encajar mejor por ahora.

Polémica en el Open de Australia

Alcaraz mira hacia delante. Siguiente parada: semis. Zverev, inspirado, es el peligro inminente. Un 6-6 refleja máxima igualdad en sus duelos directos. Eso sí, tres de los cuatro últimos cayeron del lado del español.

Esta es la primera semifinal de Alcaraz en Australia en su quinta presencia en el torneo, en su vigésimo Grand Slam. Se convierte en el octavo español en alcanzar las semifinales del Abierto australiano, tras Nadal, Ferrer, Ferrero, Gimeno, Gisbert, Moyá y Verdasco.

Carlos Alcaraz, en la pista del Open de Australia, a través de una bandera de España Reuters

Con 22 años y 267 días, ha logrado su décima semifinal de Grand Slam, lo que lo situa como el segundo jugador más joven de la Era Open en alcanzar este hito, tras Nadal, quien llegó a esa cifra con 22 años y 243 días en Melbourne 2009.

Alzando la vista hacia una hipotética final, la lógica lleva a pensar en Sinner y, si acaso, el eterno Djokovic. Ninguno lo tendrá sencillo en cuartos, que disputan este miércoles, contra Shelton y Mussetti, respectivamente. Algún 'gigante' puede caer antes de tiempo por ese lado del cuadro.

El murciano continúa persiguiendo récords históricos. Sigue en su objetivo de convertirse en el campeón más joven en completar el Grand Slam individual masculino en la Era Open. De lograrlo, lo haría el domingo con 22 años y 272 días.

Alcaraz puede superar, así, el registro de Nadal (24 años y 102 días) y quedaría muy cerca del récord histórico, una marca que posee Don Budge desde 1938, cuando la conquistó con 22 años y 363 días.

Además, si suma otro major, se convertiría en el ganador más joven de siete títulos de este nivel en la Era Open, superando a Bjorn Borg, quien logró su séptima corona con 23 años y 4 días en Roland Garros de 1979. Cada triunfo en Melbourne lo acerca un poco más a la inmortalidad.