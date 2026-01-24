Sinner se muestra vulnerable al calor extremo y la organización del Open de Australia lo salva de un batacazo histórico

Jannik Sinner, abatido ante el calor en el Open de Australia 2026 EFE

El bicampeón defensor Jannik Sinner sobrevivió este viernes a uno de los sustos más dramáticos de su carrera al imponerse al estadounidense Eliot Spizzirri por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 en la tercera ronda del Open de Australia.

Sin embargo, la victoria del italiano no estuvo exenta de polémica: el momento exacto en que el protocolo de calor extremo entró en vigor salvó al número 2 del mundo de una eliminación que parecía inminente.

El punto de inflexión llegó cuando Spizzirri quebró el servicio de Sinner para adelantarse 3-1 en el tercer set, con el italiano sufriendo calambres severos que le impedían prácticamente moverse en la Rod Laver Arena.

Bajo un sol abrasador y temperaturas de 36 grados, Sinner parecía completamente acabado físicamente. Las cámaras captaron su desesperación mientras miraba hacia su equipo técnico, incapaz de continuar al ritmo del encuentro.

Justo entonces, la Escala de Estrés por Calor alcanzó el nivel 5.0 -el máximo permitido- activando automáticamente la suspensión del juego.

El techo de la cancha central se cerró durante ocho minutos, seguido de una pausa adicional de diez minutos que permitió al italiano recuperarse bajo condiciones climatizadas. El contraste fue brutal: de 36 grados con sol directo a aproximadamente 26 grados con aire acondicionado.

El cambio transformó el partido. Sinner recuperó inmediatamente el break, ganó el tercer set y, aunque volvió a ir abajo en el cuarto, terminó imponiéndose ante un rival que había manejado el calor significativamente mejor.

Sinner, tras ganar su partido a Eliot Spizzirri en el Open de Australia 2026 Reuters

El propio italiano reconoció sin ambages: "Tuve suerte con la regla del calor y el cierre del techo. Me tomé mi tiempo y a medida que pasaba el tiempo me sentía mejor".

Spizzirri, quien competía en su debut en el cuadro principal de un Grand Slam, adoptó una postura diplomática pero no ocultó su frustración.

"Sonreí un poco cuando la regla del calor entró en efecto, simplemente porque el timing fue gracioso justo cuando me puse 3-1 arriba", declaró el estadounidense, quien añadió: "Quedé asombrado por el timing de la escala alcanzando cinco exactamente cuando lo hizo. Se sintió como si le hubieran dado un salvavidas cuando estaba físicamente acabado".

A pesar de su evidente decepción, el tenista de 24 años asumió la responsabilidad: "Esas son las reglas del juego, y tienes que vivir con ellas. Tuve oportunidades en el cuarto set, pero no ejecuté de la manera que necesitaba cuando cambiaron las condiciones".

El episodio reavivó el debate sobre la equidad del protocolo de calor extremo. Aunque diseñado legítimamente para proteger la salud de los jugadores, su aplicación en este momento específico generó acusaciones en redes sociales de favoritismo hacia el campeón defensor.

La controversia subraya la tensión inherente entre seguridad deportiva y equidad competitiva en un tenis cada vez más afectado por condiciones climáticas extremas.

Sinner, quien ya había sufrido episodios similares de calambres por calor en Australia 2025 y Shanghai, avanza a octavos para enfrentarse a su compatriota Luciano Darderi, reconociendo que esta vulnerabilidad física representa un área crítica de mejora si aspira a conquistar su tercer título consecutivo en Melbourne.