Rafa Jódar, de pelotear en el garaje al cuadro de Australia: la promesa que rompe con el prototipo del tenista español

El garaje de su casa fue su primera pista. Seguramente con una raqueta casi rudimentaria y con la pared como único rival al otro lado de la red imaginaria comenzó Rafa Jódar en el mundo del tenis.

Nacido en Leganés el 17 de septiembre de 2006, este madrileño pronto desarrolló una afición increíble por este deporte que ahora, con 19 años apenas mandando en su carné de identidad, le ha llevado a jugar el cuadro final del Open de Australia.

Jódar obró la machada y superó la fase previa. Tres partidos y tres victorias para alcanzar todo un sueño, jugar por primera vez el cuadro final de un Grand Slam. Allá donde estarán los Alcaraz, Sinner Djokovic y compañía, también estará él siendo uno más.

Con sus 191 centímetros por bandera y un juego agresivo del que ya muchos empiezan a hablar en el circuito, este espigado tenista hará realidad su sueño en Melbourne.

Se enfrentará al japonés Sakamoto en la primera ronda, un rival que también llega desde la fase previa, así que nada corta las intenciones de seguir prolongando el idilio con Australia de la nueva joya del tenis español.

Su primer año como profesional

La apuesta de Rafa Jódar por el tenis ha pasado a ser total en este 2026. Estudiaba en la Universidad de Virginia y competía en el deporte universitario estadounidense, pero esta temporada decidió dar el salto al profesionalismo.

Los frutos no han tardado más que unas semanas en llegar. Su inicio de año está siendo de ensueño. Comenzó asombrando en el Challenger de Canberra, donde superó la fase previa hasta llegar a la gran final. Allí cayó ante el belga Blockx, pero fue el primer aviso de lo que estaba por venir.

Desde ahí, directo a la fase previa del Open de Australia. Con 19 años y siendo su primer curso como profesional superó el primer partido contra el local Tu. También pasó por encima del luxemburgués Rodesch, y su triunfo en el tercer choque ante Van Assche le llevó directo al cuadro final.

Debut en un cuadro final

Jódar vive en una nube. Es el nombre que más resuena en este inicio de temporada en el tenis español. Su irrupción en el cuadro final del Open de Australia es todo un soplo de aire fresco, una sensacional noticia para empezar el año con buen pie.

Era la primera vez que el madrileño trataba de acceder al cuadro final de un Grand Slam, y no ha necesitado más intentos para llegar a la meta. Será un imberbe en las grandes citas, pero pase lo que pase esta experiencia va a pesar mucho para bien en su todavía liviana mochila.

Rafa Jódar, durante un partido.

Se estrenará ante el japonés Rei Sakamoto, alguien que también llega directo desde la fase previa, así que ambos estarán en igualdad de condiciones sobre la pista dura de Melbourne. A partir de ahí, el límite es el cielo y todo lo que llegue será positivo para el madrileño.

Un tenis de ataque

Número 150 en el ranking ATP, quienes le han visto más de cerca coinciden en señalar en que Jódar despliega un tenis de ataque casi por defecto.

Sus 191 centímetros de altura le hacen ser potente al otro lado de la red, y su tremenda derecha es el golpe más temido por sus rivales. Tiene un gran juego de fondo de pista con el que ha conseguido desesperar casi a cualquiera que se le ha puesto por delante en los últimos meses.

Su irrupción en el cuadro final del Open de Australia es una noticia rompedora, pero tampoco es algo que llegue por sorpresa o fruto de la casualidad. No hay más que echar la vista apenas unos meses atrás, cuando disputó las Next Gen Finals en Yeda con dos victorias.

Los números le avalan. Antes de deslumbrar en Melbourne, Jódar ganó la pasada temporada tres torneos Challenger, una prueba de que estaba preparado para dar el salto para competir con los 'mayores'.

Por si fuera poco, se proclamó campeón de US Open júnior en el año 2024, así que está claro que su evolución marcha viento en popa y ahora quiere seguir creciendo entre los mejores del mundo.

Lejos de ser un terrícola, algo que históricamente se asocia con los tenistas españoles, el de Leganés vuela en otras superficies como la pista dura que han sido siempre menos amables con los grandes referentes nacionales.

Más allá de Alcaraz

Todavía está por ver hasta dónde llegará en el cuadro final del Open de Australia este joven madrileño, pero está permitiendo al tenis español mirar más allá de Carlos Alcaraz.

Mientras se sigue hablando del relevo generacional más allá del dominio de Carlos Alcaraz, al panorama nacional le falta una segunda fila de tenistas que sean capaces de hacer cosas importantes con asiduidad.

Lejos quedan los tiempos de Ferrer, Bautista, Verdasco o Feliciano, cuando el tenis español ejercía un gran dominio en el circuito. Ahora es impensable encontrar un panorama similar por la gran brecha entre el número 1 y el resto de sus compatriotas.

Rafa Jódar tendrá que ir quemando etapas paso a paso, con un ritmo natural, pero está claro que su progresión invita al optimismo. Australia se puede convertir en la 'zona cero' de una gran carrera deportiva.