Jordan Smith, el tenista amateur que derrotó a Jannik Sinner y ganó 573.000 € en el torneo de exhibición de Melbourne

El One Point Slam emergió como la antesala, el aperitivo, del comienzo del Open de Australia y el resultado, tal y como se presagiaba, ha sido un auténtico éxito. El revolucionario torneo de exhibición dejó un resultado inverosímil después de que Jordan Smith se haya proclamado nuevo campeón llevándose así un botín de 1.000.000 de dólares australianos (573.000 euros).

La propuesta tan extravagante como irresistible reunía a 32 tenistas en una mezcla explosiva de jugadores de élite y amateurs locales en eliminación directa y cada enfrentamiento se decidía a un solo punto: no había sets, ni juegos.

Un solo error era suficiente para caer eliminado o soñar con el millonario premio y por el camino del novedoso torneo se quedaron Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Medvedev, Zverev, Iga Swiatek o Coco Gauff.

Sakkari gets it done against Carlito 🤩



Driven by @kiaaustralia

Jordan Smith había superado en las rondas previas a Jannik Sinner, número dos del mundo, que estrelló su saque contra la red cuando quedaban ya tan solo 12 participantes.

Después, cuando era ya el último tenista amateur en juego, con seis participantes en liza, eliminó a Amanda Anisimova y llegó a la final contra la número 117 del mundo, Joanna Garland. La taiwanesa estaba al servicio y se vio sorprendida por el resto del australiano.

Se la jugó con un revés a dos manos que se marchó directamente por el pasillo de dobles, dejando a un emocionado Smith como ganador.

A local amateur WINS the 1 Point Slam!



Jordan Smith defeats world No.117 Joanna Garland and pockets a MILLION dollars, driven by @kiaaustralia

Antes de la eliminación del italiano se produjo la de Carlos Alcaraz, quien sucumbió ante una Maria Sakkari que aguantó muy bien el intercambio de fondo de pista entre ambos y vio cómo el murciano se precipitaba haciendo una dejada que se le quedó muy corta. "La dejada es mi golpe, pero esta vez no funcionó, no sé qué ha pasado", dijo el español

Hubo momentos para el recuerdo que causaron un gran revuelo, risa e impacto mediático. Pedro Martínez fue el tenista profesional que más lejos llegó, metiéndose en semifinales tras vencer a nombres ilustres como Bublik y Swiatek, pero sucumbió en semifinales frente a Jordan Smith.

El australiano se embolsa un millón de dólares australianos consiguiendo el gran hito de su vida y viviendo un punto de inflexión en su trayectoria en la pista central del Open de Australia.

⚠️ Playing in the 1 Point Slam could lead to animated reactions from pros, proceed with 😂



Driven by @kiaaustralia

El formato permitió ver enfrentamientos entre hombres y mujeres, cayendo casi todos en favor de las jugadoras como en el Medvedev-Anisimova o en el Alcaraz-Sakkari, con el que el número uno del mundo se quedó fuera del torneo.

Y tras el torneo de exhibición llega el momento del primer Grand Slam de la temporada, que vivirá su sorteo tanto en el cuadro masculino como femenino este jueves.

Así, Alcaraz conocerá el camino que deberá superar si quiere levantar su primer Australia Open y convertirse en el tenista más joven de la historia en completar el Career Grand Slam -ganando al menos una vez los cuatro grandes-.