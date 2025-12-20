El primer entrenador de Carlos Alcaraz, sobre la ruptura con Ferrero: "A mí me pasó lo mismo con el padre"

Carlos Alcaraz junto a su padre en una imagen publicada en las redes sociales del tenista

Carlos Santos, el técnico que formó a Carlos Alcaraz entre los cinco y los doce años, ha hablado tras la ruptura entre el tenista murciano y Juan Carlos Ferrero, estableciendo un inquietante paralelismo con su propia experiencia.

En declaraciones a Eurosport, Santos no dudó en señalar al padre del número uno del mundo como denominador común de ambas separaciones, desvelando un patrón que se repite en la gestión del entorno del campeón de seis Grand Slams.

"Me pasó a mí también: yo quería una serie de condiciones, el padre no las vio así. Y Juan Carlos habrá pedido otras condiciones que el padre tampoco habrá querido y no ha cedido", afirmó sobre Carlos Alcaraz González, progenitor del tenista, quien ejercería un control determinante sobre las decisiones del equipo.

El exentrenador, autor del libro 'Alcaraz: La forja de un campeón', trabajó con el murciano durante ocho años antes de que su relación terminara en 2016 por desavenencias que ahora adquieren nueva relevancia.

Según su análisis, Ferrero se encontró con el mismo obstáculo: la imposibilidad de conciliar sus múltiples compromisos -su familia con tres hijos, su academia en Villena y diversos proyectos empresariales- con las exigencias de dedicación exclusiva que demandaba el entorno de Alcaraz.

"Juan Carlos ya hemos visto que a muchos torneos no iba. Tiene una familia, tiene una academia y tiene muchas cosas que atender", explicó Santos, añadiendo que el tenista se ha distanciado progresivamente de las instalaciones del valenciano para establecer su base de entrenamientos en Murcia.

Pero más allá de la cuestión temporal, Santos no eludió el factor económico como elemento clave de la ruptura. "Los acuerdos económicos han sido fundamentales. Y ahí quien le gestiona todo a Carlitos no lo ha visto claro o le ha parecido demasiado dinero lo que Juan Carlos Ferrero ya pide, porcentajes de premios, etcétera. Yo creo que van por ahí los tiros", reveló el técnico murciano.

El entrenador de tenis Carlos Santos posa con un pequeño Carlitos en el Mutua Madrid Open Cedidas

Sus palabras fueron aún más contundentes al generalizar sobre este tipo de conflictos: "Es triste, pero cuando la gente gana mucho dinero, quieren ganar mucho dinero ellos, y el resto del equipo también tiene que ganar dinero, porque es así. Los porcentajes se tienen que repartir y cuando uno sólo quiere ganar dinero él y que los otros no ganen más, se rompen las relaciones".

Santos fue tajante al identificar al responsable último de la decisión: "El que lo lleva todo es el padre de Carlos. Carlitos no tiene nada que ver, por él habría seguido con Juan Carlos. Pero si no hay entendimiento con la familia, se rompen las relaciones. A mí me ocurrió igual".

El exentrenador reconoció, no obstante, que la ruptura era previsible desde la incorporación de Samuel López como segundo entrenador. "El cambio se veía venir. Una vez que entró Samuel como segundo entrenador, se apreciaba que podía haber un cambio. Al final, con Carlitos siempre se han hecho así las cosas, muy poco a poco para que no sea nada drástico de un día para otro", explicó.

A pesar de establecer el paralelismo con su propia experiencia, Santos confesó una diferencia dolorosa: Ferrero recibió un comunicado público con "palabras muy bonitas" de Alcaraz, algo que él no tuvo.

"Juan Carlos ha tenido palabras muy bonitas por parte de Alcaraz. Yo no las tuve en su día, aunque también viví una etapa muy importante con él", lamentó.

De cara al futuro, Santos se muestra optimista sobre el rendimiento del murciano. "Carlitos funciona solo. Él ha absorbido todo lo que le ha enseñado Juan Carlos y ahora mismo tiene todo el aprendizaje. Se ha leído el libro de Juan Carlos, sabe todo", aseguró.

Las declaraciones de Santos han añadido una nueva dimensión al culebrón Alcaraz-Ferrero, revelando tensiones históricas en el entorno del tenista y planteando interrogantes sobre el papel de la familia en la gestión de su carrera.