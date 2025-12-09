Kyrgios, tenista, da la nota: "¿Pegar a Nadal por 50 millones de dólares o ganar un Grand Slam? El dinero"

Kyrgios y Nadal, durante uno de sus enfrentamientos Europa Press

Nick Kyrgios ha vuelto a protagonizar otro episodio polémico en su ya extensa colección de provocaciones. El tenista australiano, conocido tanto por su talento como por su lengua afilada, respondió sin filtros a una pregunta lanzada por un seguidor en Instagram que le planteaba un dilema tan brutal como revelador.

Debía elegir entre golpear a Rafa Nadal a cambio de 50 millones de dólares o ganar un Grand Slam. Su respuesta fue tajante: prefiere el dinero.

La interacción tuvo lugar durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram a principios de diciembre, donde Kyrgios había advertido que solo respondería cuestiones atrevidas o traviesas.

El artista musical Yungjamz no se contuvo y formuló la pregunta comprometida. La respuesta del australiano fue inmediata: "50 milly", refiriéndose a los 50 millones, acompañada de una fotografía junto al usuario que planteó la cuestión.

La elección de Kyrgios resulta especialmente llamativa considerando que nunca ha conquistado un título de Grand Slam a lo largo de su carrera profesional. Su mejor resultado fue alcanzar la final de Wimbledon en 2022, donde cayó derrotado ante Novak Djokovic. Aquel partido representó la ocasión más cercana que ha estado el australiano de tocar la gloria en un major, pero el trofeo se le escapó de las manos.

La realidad de Kyrgios

Sin embargo, la respuesta de Kyrgios adquiere un sentido más pragmático cuando se analiza su situación actual. El tenista de 30 años ha estado prácticamente desaparecido del circuito profesional desde mediados de 2023, arrastrando múltiples lesiones que han requerido intervenciones quirúrgicas en rodilla, muñeca y pie.

Durante toda la temporada 2023 disputó únicamente un partido, y en 2024 no participó en ningún Grand Slam.

Su intento de regreso en el último Open de Australia terminó de manera dolorosa, cayendo en primera ronda ante el británico Jacob Fearnley. Tras aquella eliminación, Kyrgios pronunció unas palabras que resonaron como una despedida: "Siendo realistas, no me veo jugando singles aquí otra vez".

Nick Kyrgios, al servicio durante un partido de Wimbledon Europa Press

El tenista reconoció la frustración de verse en finales durante su mejor época y ahora encontrarse limitado físicamente hasta el punto de no poder competir con garantías.

La broma sobre Nadal cobra aún más sentido al considerar la histórica animadversión que Kyrgios ha mantenido hacia el mallorquín. Recientemente, en el podcast Nothing Major, el australiano confesó sin tapujos: "No lo soportaba. Lo odiaba y lo despreciaba muchísimo cuando lo veía caminar por ahí".

Kyrgios explicó que los rituales de Nadal en la pista, especialmente sus pausas prolongadas entre servicios, le generaban un profundo rechazo: "Algunos de sus gestos me daban asco".

La rivalidad entre ambos quedó marcada por momentos de alta tensión, como aquel pelotazo intencional que Kyrgios lanzó al cuerpo de Nadal durante Wimbledon 2019, del cual nunca se disculpó: "¿Por qué debería disculparme? Gané el punto. El tipo tiene cuántos Slams y cuánto dinero. Creo que puede soportar una pelota en el pecho".

Con el panorama actual del tenis dominado completamente por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes se han repartido todos los Grand Slams de los últimos años, las posibilidades de Kyrgios de alcanzar un major son prácticamente nulas.

Quizás por eso su respuesta sobre los 50 millones suena más a realismo amargo que a simple provocación.