Zverev no falla ante Munar y empata la serie: España se jugará en el dobles el pase a la final de la Davis

La tarde de esperanza que había construido Pablo Carreño con su heroica remontada ante Jan-Lennard Struff se desvaneció en el segundo capítulo de la semifinal.

Alexander Zverev, número tres del mundo, cumplió su rol de guardaespaldas germano y se impuso sin sobresaltos a Jaume Munar, quien pese a su valentía no pudo contener la consistencia del teutón.

Con un doble parcial de 6-7, Zverev iguala la eliminatoria en Bolonia, dejando toda la tensión acumulada en el tradicional desenlace por el partido de dobles: la última oportunidad de España para alcanzar la decimocuarta final de su historia en la competición.

El mallorquín llegaba a este encuentro con la ilusión renovada tras el magistral desempeño del asturiano. Munar, que había demostrado un tenis sólido en cuartos tras derrotar a Jiri Lehecka con seriedad en cuartos de final, intentó nuevamente sacar lo mejor de su arsenal táctico.

Sin embargo, Zverev salió determinado desde el primer golpe, consciente de que Alemania dependía de él para mantener vivas las opciones germanas de regresar a una final. El dominio del número tres mundial fue evidente desde los compases iniciales, donde estableció su ritmo de juego sin permitir que Munar encontrara los espacios necesarios para generar presión ofensiva.

La épica de Carreño

Previamente, Carreño demostró la madurez y el temple de un jugador que ya levantó la Ensaladera en 2019 y que fue artífice de la histórica remontada ante Dinamarca en septiembre pasado. Frente a otro veterano como Struff, de 35 años, Cael asturiano reño desplegó toda su inteligencia táctica para mantener la calma en los instantes decisivos.

El primer set transcurrió con dominio alterno de los saques hasta que el español encontró el momento preciso para romper.

Con 5-4 a favor y servicio propio, Carreño no tembló y cerró la manga con autoridad. El germano, conocido por su saque potente y su derecha agresiva pero carente del sentido táctico necesario en estos escenarios de máxima presión, comenzó a mostrar fisuras en su juego.

El segundo parcial elevó la tensión hasta límites insoportables. Con 5-4 en el marcador y Struff al servicio, Carreño dispuso de tres bolas de partido que el alemán salvó por milímetros con golpes a la línea que rozaron la perfección.

El set llegó al tie-break y ahí se produjo el momento de mayor épica de toda la jornada. Struff voló en el desempate hasta colocarse con un demoledor 6-1 a favor, dejando al español contra las cuerdas con cinco bolas de set consecutivas.

Sin embargo, Carreño hizo gala de su fortaleza mental y su capacidad de resiliencia. Lejos de hundirse ante la adversidad, el gijonés se rehízo de manera magistral y encadenó siete puntos consecutivos que le otorgaron la victoria más dramática y valiosa de su participación en esta edición de la Copa Davis.

Todo al dobles

La victoria de Zverev representa un meritorio ejercicio de consistencia, llevándose el triunfo en los dos tie-breaks. Para España, el resultado cierra una puerta pero abre otra igualmente importante.

El visionario plan de David Ferrer contemplaba desde el principio la posibilidad de decidir todo en el dobles, modalidad donde Marcel Granollers y Pedro Martínez han demostrado consistencia y veteranía suficiente para sorprender.

Con el marcador empatado a uno, España deberá ahora confiar en el binomio Granollers-Martínez para enfrentarse a Kevin Krawietz y Tim Puetz, la pareja alemana que acaba de remontar una posición casi impossible ante Argentina en cuartos de final.

La épica de una Copa Davis se resume ahora en un único partido donde toda la ilusión de llevar la Ensaladera a casa por séptima vez dependerá de dos tenistas que ya han demostrado su capacidad de grandes remontadas bajo presión en esta misma competición.