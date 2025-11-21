Cuándo juega España frente a Alemania en la Copa Davis: horario y dónde ver las semifinales de la Final a 8

España vuelve a soñar con la Copa Davis, el trofeo que no levanta desde 2019. La ruta de 'La Armada' hacia la ansiada ensaladera se topa esta vez con un auténtico muro, la Alemania de Alexander Zverev.

Los germanos llegan lanzados después de eliminar a Argentina en los cuartos de final con una gran remontada, y son uno de los favoritos a todo. Dirigidos por el carácter indomable de Zverev, tienen en el dobles (Krawietz y Puetz) una de sus mayores garantías, y buscan regresar a una final que no pisan desde 1993.

La semifinal ante la República Checa fue puro drama, marca de la casa de la Copa Davis. España comenzó remando a contracorriente tras la derrota de Carreño ante Mensik, pero Jaume Munar puso la igualdad al vencer a Lehecka en un partido de mucho temple.

Todo quedaba para el dobles, y ahí emergieron Granollers y Pedro Martínez. El dobles fue de infarto, doble 7-6 ante Mensik y Machac, y un último tiebreak que supo a redención. Otra gesta más de un equipo al que nadie tumba por mucho que las cosas pinten negras.

Alemania, mientras, reservaba el pase frente a Argentina en otro choque de nervios, decidido también en el dobles y ya de madrugada en Bolonia. Struff cayó ante Etcheverry y Zverev igualó ante Cerúndolo.

Jaume Munar, en las Finales de la Copa Davis Reuters

En el dobles, Puetz y Krawietz se impusieron en un final a cara o cruz por 12-10, después de varios puntos de partido salvados y fallados por ambos. Alemania celebró el pase con rabia. Sabe que no será fácil, pero llega en su punto. Zverev, líder absoluto, apunta a héroe y amenaza con complicar la vida a una España abonada a la épica.

¿Cuándo se juega la semifinal de la Final a 8 de la Copa Davis?

La semifinal de esta Final a 8 de la Copa Davis entre España y Alemania se disputa este sábado 22 de noviembre. El primer duelo individual arrancará a las 12:00 horas, y de manera consecutiva se disputarán el segundo punto individual y posteriormente, si fuera necesario, el de dobles.

¿Dónde se juega la semifinal de la Final a 8 de la Copa Davis?

Esta semifinal de la Final a 8 de la Copa Davis se disputa en Bolonia el sábado 22 de noviembre. Los partidos se disputan en el BolognaFiere Exhibition Centre, también referido como Bologna Fiere. Esta sede acoge todas las eliminatorias de cuartos de final, semifinales y la final del torneo.

¿Dónde se juega la semifinal de la Final a 8 de la Copa Davis?

En España, esta Final a 8 de la Copa Davis se podrá ver a través de Movistar. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura de todo lo que suceda en esta fase decisiva en busca de la ensaladera.