Mensik doblega a Carreño en el estreno en la Copa Davis y España se queda sin red frente a República Checa

El sueño español de conquistar la séptima Ensaladera se complica dramáticamente en el Super Tennis Arena de Bolonia. [Narración y estadísticas: Carreño - Mensik]

Pablo Carreño no pudo con la potencia de Jakub Mensik y cayó derrotado por 7-5 y 6-4 en el primer duelo de cuartos de final contra República Checa, dejando a la selección nacional al filo de la eliminación.

El veterano tenista, que había asumido el rol de segundo jugador tras la sensible baja de última hora de Carlos Alcaraz por un edema en el isquiotibial derecho, batalló con dignidad durante hora y media contra uno de los jóvenes talentos más prometedores del circuito.

"El partido ha estado igualado pero Mensik ha marcado la diferencia en los pequeños detalles".



🎙️ @pablocarreno91, con @icano14.#CopaDavis #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/kz2J1ZHzEL — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) November 20, 2025

Mensik, número 19 del mundo y campeón del Masters 1.000 de Miami este año, hizo valer su juventud y agresividad desde el fondo de pista. La efectividad del checo con el servicio resultó determinante. Con 20 saques directos, el jugador de 20 años marcó diferencias en los momentos clave.

Carreño, que a sus 34 años y tras superar graves problemas en el codo, mostró resistencia y experiencia, incluso llegó a adelantarse con un break en el primer set. Sin embargo, la fuerza del revés y la contundencia del saque de Mensik terminaron imponiéndose.

Todo en manos de Munar

Ahora España se encuentra contra las cuerdas en su búsqueda del título que no conquista desde 2019. El equipo capitaneado por David Ferrer, que ya protagonizó una remontada histórica ante Dinamarca en Marbella el pasado septiembre al levantar un 0-2, necesita que Jaume Munar supere a Jiri Lehecka en el segundo partido para mantener vivas las opciones.

El balear, número 36 del mundo, deberá enfrentarse al 17º del ranking en un duelo donde no existe margen de error. Una derrota significaría la eliminación directa de España y el pase de República Checa a semifinales.

De conseguir la victoria, todo se decidiría en el partido de dobles donde Marcel Granollers y Pedro Martínez buscarían la gesta ante la pareja checa formada por Tomas Machac y Adam Pavlasek.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.