Granollers y Martínez confirman el milagro en la Davis: España remonta a República Checa y pasa a semis

Marcel Granollers y Pedro Martínez, durante las Finales de la Copa Davis Reuters

El tenis español tocó el cielo en Bolonia después de completar una remontada épica que parecía casi imposible apenas unas horas antes.

Tras caer derrotado Pablo Carreño en el primer partido contra Jakub Mensik, la selección española se levantó de las cenizas gracias a las victorias consecutivas de Jaume Munar y la pareja de dobles conformada por Marcel Granollers y Pedro Martínez, que superaron a la República Checa en un desenlace de ensueño para la Armada.

España disputará en la jornada de sábado las semifinales. Será contra la Alemania de Alexander Zverev o una Argentina con nombres destacados como Francisco Cerúndolo o Etcheverry. Ambos equipos se miden este jueves por la tarde.

La mañana en Bolonia arrancó con derrota. Carreño no pudo con la potencia de Mensik y cayó derrotado por 7-5 y 6-4 en el primer duelo de cuartos de final contra República Checa, dejando a la selección nacional al filo de la eliminación. [Narración y estadísticas: Carreño - Mensik]

El veterano tenista, que había asumido el rol de segundo jugador tras la sensible baja de última hora de Carlos Alcaraz por un edema en el isquiotibial derecho, batalló con dignidad durante hora y media contra uno de los jóvenes talentos más prometedores del circuito.

"El partido ha estado igualado pero Mensik ha marcado la diferencia en los pequeños detalles".



🎙️ @pablocarreno91, con @icano14.#CopaDavis #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/kz2J1ZHzEL — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) November 20, 2025

Con la tensión acumulada tras ver caer a Carreño ante el joven valor checo, Munar se mostró como el héroe inesperado del equipo español. [Narración y estadísticas: Munar - Lehecka]

El tenista balear, debutante en encuentros de individuales para la Copa Davis, ejecutó una actuación de altísimo nivel frente a Jiri Lehecka, el número 17 del mundo, al que derrotó con parciales de 6-3 y 6-4 en poco más de una hora. Su capacidad para mantener la calma bajo presión y su efectividad desde el fondo permitieron igualar una eliminatoria que parecía perdida tras el tropiezo inicial.

Jaume Munar, en las Finales de la Copa Davis Reuters

Pero el verdadero golpe de autoridad llegó en el partido de dobles decisivo. Granollers y Martínez, lejos de acobardarse ante una pareja checa que buscaba alcanzar las semifinales, demostraron su tremenda experiencia en el formato de parejas. [Narración y estadísticas: Granollers/Martínez - Pavlasek/Machac]

En un duelo de extrema intensidad, dominado por el juego en la red y las voleas definitivas, los españoles consiguieron imponer su determinación, especialmente en momentos críticos del encuentro donde los tiebreak de ambos set fueron decisivos.

La actuación de Granollers fue de especialista consumado. El catalán, que este año ha sido número uno del mundo en la modalidad de dobles, desplegó su amplio repertorio ofensivo y defensivo desde la red, interceptando con precisión los intentos de ataque de los rivales.

Pedro Martínez, por su parte, demostró una madurez impropia de la edad para una competición de este calibre, completando un dobles de gran nivel donde ambos españoles se mostraron sólidos con el saque y efectivos en los momentos de presión.

David Ferrer, durante las Finales de la Copa Davis Reuters

Esta victoria acerca a España a la consecución de su séptima Ensaladera, un objetivo que parecía tremendamente lejano hace tan solo veinticuatro horas. La remontada, además, adquiere dimensiones históricas si consideramos que el equipo llegaba a Bolonia mermado de sus máximas potencias.

La baja de Alcaraz se suponía una sentencia casi de muerte para los españoles, especialmente sin la presencia también de Alejandro Davidovich. Sin embargo, la fe inquebrantable del capitán David Ferrer en su equipo, combinada con la superación de sus jugadores, han permitido revertir un pronóstico que lucía sombrío.

España se abre camino ahora hacia las semifinales, donde se encontrará con el ganador de la otra eliminatoria de cuartos de final.

El equipo deberá mantener esta inercia positiva para intentar levantar una copa que no conquista desde el año 2019, cuando triunfó ante Canadá en Madrid con un equipo mucho más rodado y con los mejores tenistas españoles en su mejor momento.