España se olvida de la ensaladera: el adiós de Nadal y los otros motivos que borraron una era dorada en la Copa Davis

Hay que echar la vista hasta antes de la pandemia para encontrarse con la última Copa Davis que ganó España. En 2019, con el polémico -y también pésimo- cambio de formato propiciado por la entrada de Gerard Piqué, 'La Armada' se proclamó campeona en aquella edición disputada en la Caja Mágica de Madrid.

Rafa Nadal y Roberto Bautista, que hacía pocos días había conocido el fallecimiento de su padre, fueron los encargados de darle los dos puntos definitivos al equipo de Copa Davis ante Canadá. En aquella edición también aportaron su granito de arena hombres como Marcel Granollers, Feliciano López o Pablo Carreño.

Muy pocas brasas quedan ya de esos fuegos, pero muchas menos aún de la era gloriosa que vivió España con esta histórica competición. Hubo un tiempo en el que la Copa Davis se convirtió en el patio de recreo de los tenistas españoles, un panorama muy lejano al que se vive en la actualidad.

Hoy arranca el equipo capitaneado por David Ferrer una nueva andadura en busca del título. La final a 8 espera al conjunto español, con un primer escollo que lleva nombre propio, la República Checa. Puede no sonar extraordinariamente complicado, pero desde luego que tampoco será sencillo.

La baja de Carlos Alcaraz lo condiciona absolutamente todo y sin el número 1 está claro que todo será mucho más complicado. Con Pablo Carreño, Jaume Munar, Marcel Granollers y Pedro Martínez tirando del carro, queda claro que España deberá plegarse a un papel de tapada para poder dar una voz más alta que otra en busca de la ansiada ensaladera.

Sin Carlos Alcaraz

España no va a poder contar con el mejor tenista de momento. Esto, para cualquier equipo y en cualquier deporte, es un contratiempo muy grande, sobre todo si quienes deben secundarle están varios escalones por debajo.

Un edema en el isquiotibial apartó al tenista murciano de poder disputar esta final a 8 de la Copa Davis. Llegó a la final de las ATP Finals, donde sucumbió ante Sinner -quien tampoco está en la Davis-, pero las molestias fueron a más y las pruebas médicas fueron esclarecedoras. Si seguía jugando se podía romper.

Alcaraz tenía entre ceja y ceja cerrar la temporada conquistando la Copa Davis. No oculta que es una de sus espinas clavadas, y había conseguido llegar en buena forma a este final de curso. Sin embargo, ese sueño tendrá que seguir esperando.

El adiós de Rafa

Hace ya un año que Rafa Nadal dijo adiós al tenis profesional de manera definitiva. Fue precisamente en la Copa Davis, después de caer ante Países Bajos. Una despedida muy lejos de la altura del deportista.

Todavía aquello duele, y está claro que su ausencia también ha tenido mucho que ver en este desierto que lleva ya tiempo caminando España en la Copa Davis. Él fue protagonista activo de la última ensaladera en 2019 con el punto definitivo ante Shapovalov.

Rafa tiene cinco Copas Davis en su haber. Historia pura y dura. En 2004, 2011 y 2019 fue una pieza fundamental en las finales, mientras que en 2008 y 2009 jugó en las primeras rondas. No llegó a las finales por lesión.

Cualquiera echa de menos a Rafa. Una figura que imprimía un respeto increíble en el rival de turno, y casi un seguro para sumar en cualquier eliminatoria. Alguien diferencial, al fin y al cabo, que suponía un salvavidas para 'La Armada'.

Bajón de nivel

Quizás España ha encontrado un sustituto natural en el rol de líder con Carlos Alcaraz, pero la gran diferencia que se dibuja en el panorama actual con respecto a los años anteriores reside en el resto del equipo.

Mientras que hace unos años el equipo español estaba plagado de tenistas muy importantes dentro del equipo, jugadores que siempre estaban entre los primeros puestos del ranking ATP, la comparación ahora es sangrante.

David Ferrer -ahora capitán-, Fernando Verdasco, Feliciano López, Roberto Bautista, Nico Almagro... Todos ellos eran referentes del circuito, jugadores de peso que armaban un equipo temible ante los ojos de cualquiera.

Los números de este año son muy diferentes. Para encontrar al mejor español que está en esta convocatoria hay que ir directamente al puesto 36. Es Jaume Munar, que presumiblemente jugará el segundo punto individual.

Daría el pistoletazo de salida a la eliminatoria ante la República Checa Pablo Carreño, y hay que bajar hasta el puesto 89 para encontrar al tenista asturiano.

David Ferrer se despide de Rafa Nadal Reuters

Pedro Martínez (95 del mundo), formará pareja con Marcel Granollers, que sí es un auténtico especialista y ganador de Roland Garros y US Open en dobles.

David Ferrer tratará de guiar con toda su experiencia y buen temple a un equipo español de Copa Davis que va a tener que sudar para superar a la República Checa y que, de pasar los cuartos de final, se mediría a Argentina o Alemania.