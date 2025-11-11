La frase de Djokovic sobre Sinner y su positivo por dopaje: "Le perseguirá siempre"

Novak Djokovic no se guardó nada al hablar sobre el caso de dopaje de Jannik Sinner. El serbio, recién coronado campeón en Atenas con su título número 101, estableció un paralelismo contundente entre la controversia que rodea al italiano y su propia batalla contra las autoridades australianas por no vacunarse contra el coronavirus.​

Lo hizo en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, grabada durante el reciente Six Kings Slam de Riad y publicada recientemente.

"Esa nube le perseguirá igual que la del Covid me persiguió a mí", declaró Djokovic sin ambages al ser preguntado sobre el positivo por clostebol que dio Sinner en Indian Wells 2024. La comparación no es casual: ambos tenistas enfrentan situaciones que, aunque involuntarias según las investigaciones oficiales, continúan generando suspicacias y debates en el mundo del tenis.​

El caso de Sinner estalló en agosto de 2024 cuando se reveló que había dado positivo en dos controles durante el Masters de Indian Wells en marzo de ese año. La sustancia detectada fue clostebol, un esteroide anabólico prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje.

Según la defensa del italiano, el positivo se debió a un error de su fisioterapeuta Giacomo Naldi, quien aplicó un spray con clostebol para curar un corte en su mano sin usar guantes, contaminando accidentalmente al tenista durante un masaje.​

El caso de Djokovic

La experiencia de Djokovic, aunque de naturaleza diferente, comparte similitudes en cuanto al estigma público. En enero de 2022, el serbio fue detenido y posteriormente deportado de Australia antes del Open de ese año por negarse a vacunarse contra el coronavirus.

Las autoridades australianas cancelaron su visado alegando que su presencia podía avivar el sentimiento antivacunas. El episodio le costó puntos ATP, dinero, trofeos potenciales y, sobre todo, una imagen manchada a nivel mundial.​

"Fui declarado el villano del mundo", confesó Djokovic en entrevistas posteriores, describiendo cómo se sintió perseguido durante su breve estancia en Australia, con policía siguiéndole a todas partes y helicópteros sobrevolando las pistas donde entrenaba. Incluso llegó a sugerir en una reciente entrevista con GQ que fue "envenenado" con niveles altos de plomo y mercurio durante su detención en un hotel para refugiados.​​

La entrevista con Piers Morgan cobra especial relevancia porque el propio periodista fue uno de los críticos más duros de Djokovic durante la controversia australiana, tildándolo de "mentiroso" e "icono antivacunas". En el adelanto de la conversación, Morgan se disculpa, a lo que Djokovic responde fríamente: "Lo que dijiste, dice mucho sobre la persona que eres. Solo digo que no soy así".​

Más allá de las comparaciones, Djokovic también expresó dudas sobre su capacidad de conquistar un Grand Slam número 25, algo que lo desempataría con Margaret Court en el récord absoluto. "Dudo que pueda lograrlo, sobre todo por el nivel de Sinner y Alcaraz", admitió el balcánico, reconociendo el dominio que ejercen los dos jóvenes talentos sobre el circuito actual.​