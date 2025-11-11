Carlos Alcaraz resucita ante Taylor Fritz en un partido eléctrico y da un paso de gigante en las ATP Finals

El tenista murciano llegó a estar contra las cuerdas, pero supo reponerse ante un rival que le exigió lo máximo (6-7, 7-5, 6-3).

Dos partidos, dos victorias. Camina con paso firme Carlos Alcaraz en las ATP Finals, y lo mejor es que lo hace con un nivel de tenis sensacional. Su victoria de muchos quilates sobre Fritz (6-7, 7-5 y 6-3) le coloca en una posición idónea para evitar a Sinner en las semifinales. [Así vivimos la victoria de Carlos Alcaraz ante Taylor Fritz en las ATP Finals]

Fue un partido soberbio por parte de ambos. En medio de un recital de golpes y de despliegue físico, Fritz golpeó primero y tomó ventaja en el tiebreak de la manga inicial. Llegó a tener a Alcaraz contra las cuerdas dado su gran nivel de tenis, pero el murciano encontró una vez más el resquicio imposible.

Apretó el acelerador en el momento definitivo del segundo parcial y el tercero fue mucho más sencillo. Desbocado, Carlos caminó hacia una nueva victoria que le deja líder de su grupo y a un solo triunfo más de convertirse de nuevo en el número 1 del mundo.

Máxima igualdad

El partido tenía un gran cartel y no defraudó ni un ápice. Fritz ya le había ganado esta misma temporada a Alcaraz en la Laver Cup y sabía el camino a recorrer, así que se puso manos a la obra.

Fue un encuentro durísimo. La muestra de ello, el inicio. Los dos primeros juegos llevaron la friolera de veinte minutos, casi diez por cada uno de ellos, lo que reflejaba la batalla tan dura que comenzaba a librarse sobre la pista.

Aquello se convirtió en una guerra sin cuartel. Constantes bolas de break salvadas por uno y otro, aunque Alcaraz tomó la delantera con la primera rotura para el 2-1. No le duró mucho la alegría, porque el norteamericano le devolvió la moneda acto seguido.

En esta oda al tenis en la que ninguno de los dos cedía ni un sólo centímetro, no cabía otro desenlace que el tiebreak. Ahí fue donde tomó la delantera Fritz para embolsarse el primer set y empezar a poner nervioso a Alcaraz.

No bajó el nivel de ninguno de los dos en el segundo parcial. Eso sí, el español debía mostrar algo más porque el transcurso del partido arrojaba la sensación de que Fritz estaba cada vez más cómodo. Tuvo bola de break para el 4-3, pero no llegó y afloraban las caras de preocupación.

Cada punto era un espectáculo. De nuevo juegos interminables, y a Alcaraz le costaba cerrar sus servicios, pero cuando se olía un nuevo tiebreak llegó golpe del murciano. Un apretón de acelerón para poner el 7-5 y coger aire.

Con confianza

Esta manera de igualar el partido cambió los estados de ánimo de uno y otro. Mientras que Alcaraz empezó a volar, a Fritz se le bajaron las persianas. Empezó a tener dificultades con su servicio, y a la tercera fue la vencida porque llegó la rotura del español.

Con el 4-2 todo quedó visto para sentencia. Fritz bajó los brazos definitivamente y Alcaraz se vio con la victoria en la mano. El partido se acercaba ya por entonces a las tres horas de juego, un desgaste máximo a estas alturas de la temporada.

Alcaraz gozó de tres bolas de partido al resto, pero Fritz pegó su último coletazo. En su cuarta oportunidad cerró el partido y dio un paso muy importante para evitar, presumiblemente, a Jannik Sinner en las semifinales de estas ATP Finals.