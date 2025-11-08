Djokovic renuncia a jugar las ATP Finals tras ganar el ATP 250 de Atenas: su lugar lo ocupará Lorenzo Musetti

En la final del ATP 250 de Atenas se ha despejado la incógnita en cuanto a la participación de Novak Djokovic en las ATP Finals: el serbio ha decidido, por segundo año consecutivo, renunciar a jugar la Copa de Maestros.

​"Tenía pensado jugar en Turín, pero lo va a impedir una lesión (en el hombro) y estoy triste por ello", explicaba 'Nole' a través de sus redes sociales.

Su renuncia beneficia a Lorenzo Musetti, derrotado por el serbio en la final ateniense y que entra como primer reserva en el grupo Jimmy Connors, con Carlos Alcaraz. Taylor Fritz y Alex de Miñaur. De hecho, fue precisamente el italiano quien lo confirmó en la rueda de prensa posterior a la final.

Mensaje de Djokovic en su cuenta de Instagram. Captura de redes sociales

Es el segundo año consecutivo que Djokovic decide no competir en las ATP Finals, por lo que no podrá igualar el récord de 17 participaciones en la cita de maestros de Roger Federer.

Sin embargo, el serbio sigue siendo el tenista que más veces ha ganado la Copa de Maestros (7). De esta forma, la temporada para Novak ya ha terminado y en su mente ya está llegar en la mejor forma física al primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia que se celebra del 18 de enero al 1 de febrero).

Novak Djokovic logró, con una convincente remontada (4-6, 3-6 y 7-5), el triunfo en el torneo de Atenas que ganó por primera vez y que supuso el título 101 en su carrera.

Un hito más en el tramo final de la carrera del ganador de veinticuatro Grand Slam que sumó su segundo éxito del 2025, tras el de Ginebra, y que consiguió su primer trofeo en pista dura desde las Finales ATP del 2023 para romper el empate con Roger Federer como el jugador con más títulos en este tipo de superficie, rápida, en la Era Abierta.

Musetti necesitaba el triunfo en Atenas, un evento nuevo en el calendario que ocupa ahora el lugar del torneo de Belgrado, para ascender al octavo puesto de la clasificación ATP y poder tener una plaza en Turín, en las Finales ATP que arrancan el lunes. No lo consiguió, pero recibió el 'favor' del serbio.

'Nole' tuvo un inicio espectacular, cerca de la perfección, mientras que Musetti no pudo mantener ese alto nivel y poco a poco fue superado por el serbio que añadió un nuevo trofeo a su colección en este evento que dirige ahora en Atenas su hermano Djorje.

El pulso se resolvió en la manga definitiva donde el jugador de Belgrado encarriló con un quiebre en el tercer juego que le puso ya con 3-1. El italiano devolvió la rotura y dio la sensación de regresar al partido pero Djokovic hizo break de nuevo y consiguió otro desequilibrio.

Con 5-4 sacó para ganar. Volvió a perder el saque. Musetti se defendió hasta el final. Pero hubo otra rotura. Djokovic 6-5 y saque. No falló y se apuntó el triunfo.

Novak Djokovic se convierte, además, en el tercer jugador de la historia con más títulos en su historial por detrás, solo, de Roger Federer, que acabó su carrera con 103 y del estadounidense Jimmy Connors que acumuló 109.