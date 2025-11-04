El dominio en Alcaraz y Sinner, en números: aventajan a Zverev en más puntos de los que este saca al peor tenista del mundo

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, tras la final de la Six Kings Slam Reuters

El calendario ATP 2025 está a punto de echar el cierre con la disputa de las ATP Finals, del 9 al 16 de noviembre en Turín.

En la Inalpi Arena, los ocho mejores tenistas del año se citan para despedir la temporada. Pero todos los focos apuntan solo a dos: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

El español y el italiano llegan como claros dominadores del curso y se jugarán en esta última cita el premio gordo: acabar el año como número uno del mundo.

Una temporada excepcional les avala. Juntos, han ganado los cuatro Grand Slams del año por segundo curso consecutivo. Se han medido en tres finales seguidas de 'major'.

Han logrado siete títulos combinados de este calibre desde el Abierto de Australia 2024. Y en la clasificación de la ATP Race to Turin, que computa solo los puntos de esta temporada natural, ambos superan los 10.000 puntos.

El tercero en discordia, Alexander Zverev, no llega ni a la mitad: 4.960 puntos. La brecha entre el número dos y el número tres es tan grande que, por sí sola, supera toda la puntuación del alemán.

Una diferencia que no se daba ni en los años más dominantes del Big Three en los que Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic dominaban con puño de hierro el tenis mundial.

Lucha por el Nº1

El curso 2025 ha reeditado una de las rivalidades más vibrantes del tenis moderno. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no solo han dominado las pistas, sino también los despachos del ranking.

El italiano llega como número uno del mundo tras conquistar el Masters 1.000 de París.

Pero la ventaja con la que aterriza en Turín es mínima: apenas 250 puntos le separan de Alcaraz, y en un torneo como las ATP Finals, donde cada victoria cuenta y se reparten hasta 1.500 puntos, cualquier desenlace es posible.

Es importante entender la diferencia entre los dos rankings oficiales. El clásico, que suma los puntos obtenidos en los últimos 52 semanas y determina el número uno oficial.

ATP Ranking

Tenista Puntos 1- Jannik Sinner 11.500 2- Carlos Alcaraz 11.250 3- Alexander Zverev 4.960

Por su parte, el Race to Turin, que arranca cada 1 de enero y refleja la clasificación real del año.

Race to Turin

Tenista Puntos 1- Carlos Alcaraz 11.050 2- Jannik Sinner 10.000 3- Alexander Zverev 4.960

En ambos, Alcaraz y Sinner son primero y segundo, intercambiando posiciones constantemente. Pero lo relevante es que la distancia entre ellos y el resto del circuito es abismal.

Carlos Alcaraz, con gesto de enfado en su partido contra Norrie en el Masters 1.000 de París EFE

La nueva era dorada

Los datos son demoledores. En Grand Slams, Sinner presenta un récord de 26 victorias y solo 2 derrotas (92,9% de efectividad), con títulos en el Abierto de Australia y Wimbledon.

Alcaraz también firmó un 24-2 (92,3%), ganando en Roland Garros y el US Open.

En total, suman 50 victorias de 54 posibles en 'majors', algo que ni Federer, Nadal ni Djokovic lograron en sus mejores años.

Ni siquiera en 2011, cuando Djokovic ganó 70 partidos y tres Grand Slams, se alcanzaron estas cifras combinadas.

En sus duelos directos, Alcaraz lidera 10-5 en el historial, con un 4-2 favorable este año.

Han disputado seis finales en 2025, entre ellas tres de Grand Slam consecutivas: Roland Garros (con remontada épica del murciano), Wimbledon (victoria para Sinner) y US Open (nuevo título para Carlitos).

El tenis masculino no veía algo así desde la saga Nadal-Djokovic entre 2011 y 2012.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, en una imagen promocional de Nike

Aplastan al resto

La clasificación de la 'Race to Turin' al 1 de noviembre lo resume todo. La diferencia entre el segundo y el tercero es de 5.040 puntos, más que todo lo que ha sumado Zverev.

Es decir, si Zverev duplicara su temporada, apenas empataría con Sinner.

Para contextualizar: Zverev tiene menos distancia con los peores clasificados en el ranking de este año que han sumado 0 puntos. Alcaraz y Sinner están, en términos competitivos, en otra galaxia.

Desafían a la historia

Ambos han acumulado cifras históricas que ya superan los picos de rendimiento del Big Three. En 2025:

Carlos Alcaraz Ha ganado 8 títulos: Roland Garros, US Open, tres Masters 1.000 (Montecarlo, Roma y Cincinnati) y tres ATP 500. Tiene un récord de 67-7 (90,5%). Ha sumado ya 14 Grandes Títulos (6 Grand Slams y 8 Masters 1.000), con una media de un gran trofeo cada 3,9 torneos.

Jannik Sinner Ha conquistado 5 títulos: Australian Open, Wimbledon, el Masters de París y dos ATP 500. Su balance es 43-6 (87,8%). En Slams, su efectividad ha sido la mejor del circuito (92,9%). Acumula 10 Grandes Títulos en su carrera y ha recuperado el número uno tras su último triunfo en París.

Además, Sinner ha sido el cuarto jugador en la historia en alcanzar las cuatro finales de Grand Slam en un solo año.

Una hazaña que solo alcanzaron Rod Laver, Roger Federer y Novak Djokovic. Su rivalidad con Alcaraz promete ser el eje del tenis mundial durante la próxima década.

Comparación con el Big Three

El dominio de Federer, Nadal y Djokovic en sus mejores años (2006-2011) fue absoluto, ganando hasta 11 Grand Slams consecutivos y acaparando todos los grandes torneos.

Pero ni ellos lograron repartirse los cuatro Grand Slams dos años seguidos como han hecho Alcaraz y Sinner.

Tampoco llegaron a sumar 70 victorias combinadas en majors en un solo curso, como sí han hecho el español y el italiano.

Ni siquiera lograron que dos de ellos disputaran tres finales de Grand Slam consecutivas.

Alcaraz y Sinner tras el partido de Indian Wells 2024. EFE

Lo más cercano fue la racha Nadal-Djokovic entre 2011 y 2012, con cuatro consecutivas. Alcaraz y Sinner están en camino de igualarlo o superarlo.

Además, su paridad es notable: ninguno domina con claridad. Sinner lidera en regularidad, Alcaraz brilla en los cara a cara.

El equilibrio hace de esta rivalidad algo único. En 2025 han ofrecido épica, técnica, resistencia física y una voluntad de superación solo reservada a los más grandes.

Temporada para el recuerdo

La ATP 2025 ha tenido otros protagonistas, con jóvenes como Jack Draper, Jakub Mensik, Casper Ruud, Ben Shelton o Valentin Vacherot conquistando títulos Masters 1.000.

Pero ninguno de todos ellos ha estado ni cerca del nivel sostenido de Sinner y Alcaraz.

Con 14 títulos entre ambos, 70 victorias en Grand Slam y más de 21.000 puntos en la clasificación 'Race', la temporada se cerrará con uno de ellos como número uno del mundo.

Será el colofón perfecto a un año que ya ha entrado en los libros de historia. Lo único que queda por resolver es quién acabará en lo más alto. La respuesta, en Turín.