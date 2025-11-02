Sinner recupera el número 1 del mundo tras imponerse en la final del Masters 1.000 de París a Auger-Aliassime

No hay torneo que se le resista. Jannik Sinner ha ganado su primer Masters 1.000 de París al imponerse en la final a un combativo Félix Auger-Aliassime en dos sets (6-4, 7-6(4)). Una victoria que cobra mayor importancia al mirar la clasificación del ranking ATP. El italiano ha recuperado el número 1 del mundo tras haberlo cedido ante Carlos Alcaraz en el US Open.

56 días le ha durado el reinado al tenista murciano, que decidió ausentarse en Shanghái para volver con más descanso a la capital francesa previa 'preparación' en el Six Kings Slam. El siguiente reto ya son las ATP Finals.

La de París no fue una final fácil para Sinner a pesar de la victoria en dos sets. El italiano aprovechó los nervios de Auger-Aliassime y nada más comenzar el partido ya le hizo el primer break. Una rotura que acabó siendo determinante para llevarse la primera manga.

The moment Jannik Sinner was crowned the Rolex Paris Masters champion 🇮🇹🏆#RolexParisMasters pic.twitter.com/CscidfkfzV — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 2, 2025

Con una férrea defensa de su servicio por parte de cada tenista, el segundo set se fue al tie-break. Las sensaciones sobre La Dèfense Arena no eran buenas para el italiano por acusar molestias físicas en la cadera. Sinner aumentó la agresividad en su juego en aras de terminar rápido los puntos y cumplió su cometido.

La experiencia en este tipo de escenarios es un grado y ahí el italiano está muy por encima del tenista canadiense, quien cometió un error no forzado con el 2-2 en el tie-break que le acabó costando muy caro.

Un juego sin fisuras

Como en su duelo de semifinales frente a Zverev, defensor del título, Sinner comenzó expeditivo la final contra un Auger-Aliassime que a sus 25 años disputaba su segunda final de un Masters 1.000, tras la de Madrid del año pasado, en busca de su primer título.

Un 2-0 de salida le dio una ventaja que supo conservar con mano de hierro, concediendo apenas tres puntos con su servicio, con lo que en 45 minutos ya tenía el primer parcial.

La reacción del canadiense, el segundo tenista que más triunfos ha logrado este curso sobre pista rápida, 39, solo superado por el australiano Alex de Miñaur, fue tibia en el segundo set.

JANNIK SINNER WINS AN INSANE POINT AGAINST FELIX AUGER ALIASSIME IN PARIS



Outrageous half volley followed by a lob off the net cord?!?!



🤯🤯🤯🤯🤯



pic.twitter.com/aKp11yYGfo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 2, 2025

Auger-Aliassime, que con un triunfo se garantizaba el billete para el Torneo de Maestros de Turín, resistió las envestidas del italiano, pero siguió mostrándose impotente contra su servicio.

La mejora del canadiense, autor de una gran final de año, con al menos cuartos de final en sus últimos seis torneos, se hizo patente y plantó cara al italiano, al que llevó a un juego de desempate, el primero que tuvo que disputar Sinner en toda la semana.

Pero mantuvo la solidez el italiano para imponerse en ese ejercicio y conquistar así el trofeo.

Una temporada soñada

Después de haberse impuesto el domingo pasado en Viena, el transalpino continúa su exitoso año. Desde Wimbledon solo ha perdido tres partidos, dos de ellos por retirada y en un año en el que pasó varios meses en el dique seco para purgar una sanción por dopaje, suma dos Grand Slam, un Masters 1.000 y dos títulos más.

Tras la eliminación de Alcaraz en primera ronda, Sinner, no ha tenido rival en un torneo en el que hasta este año solo había ganado un partido en tres participaciones y se alza con el título sin haber perdido un set, algo que no ocurría en un Masters 1.000 desde que el español ganara Indian Wells en 2023.

Con cinco Masters 1.000 en su palmarés, el ganador de los últimos Grand Slam de Australia y Wimbledon se convierte en el sexto tenista en activo que alcanza esa cifra, que también tienen el serbio Novak Djokovic (40), Alcaraz (8), el alemán Alexander Zverev (7) y ruso Daniil Medvedev (6).

Jannik Sinner golpea la pelota en la final del Masters 1.000 de París. EFE

Sinner se coloca de nuevo en la cúspide del tenis que cedió a Alcaraz en agosto pasado, tras su derrota en la final del US Open contra el español.

Una reconquista que puede ser de corta duración, puesto que en el Trofeo de Maestros de Turín defiende título y 1.500 puntos, mientras que a Alcaraz le bastan con tres victorias para recuperar el número 1 y acabar la temporada con él, algo que ya consiguió en 2022.

Es la segunda vez que Sinner se coloca como número 1 del mundo, algo que logró por vez primera el junio de 2024, tras haber alcanzado la semifinal de Roland Garros.