Carlos Alcaraz puede perder el número 1 tras caer en su debut en París: las cuentas con Sinner en el ranking ATP

Carlos Alcaraz, con gesto de enfado en su partido contra Norrie en el Masters 1.000 de París EFE

La sorprendente derrota de Carlos Alcaraz ante Cameron Norrie en su debut del Masters 1.000 de París ha transformado radicalmente la lucha por el liderazgo del ranking ATP.

El español, que cayó por 4-6, 6-3 y 6-4 este martes, ha entregado en bandeja a Jannik Sinner la posibilidad de recuperar el número uno mundial que perdió hace semanas, poniendo fin además a una racha impecable de 17 victorias consecutivas en torneos Masters 1.000.

La eliminación prematura tiene consecuencias inmediatas en las cuentas del ranking. Antes del torneo parisino, Alcaraz dominaba con 11.340 puntos frente a los 10.500 del italiano, una ventaja de 840 unidades.

Tras su caída en segunda ronda, el murciano se quedó con 11.250 puntos al defender únicamente 10 de los 100 que había conseguido en 2024. Ahora, el destino está en manos de Sinner: si conquista el título en París, recuperará automáticamente el número uno el próximo lunes.

Sin embargo, este hipotético cambio en la cima sería efímero. Aunque Sinner recupere momentáneamente el liderazgo, tendría que cederlo nuevamente a Alcaraz antes de las ATP Finals de Turín, programadas entre el 9 y el 16 de noviembre, donde debe defender nada menos que 1.500 puntos como campeón.

La verdadera batalla no es por el ranking semanal, sino por el codiciado galardón de número uno de fin de año, un honor que únicamente 10 de los 29 miembros históricos del club de números uno han logrado en múltiples ocasiones.

Para esta distinción se utiliza la Race to Turin, donde actualmente Alcaraz lidera con 11.050 puntos sobre los 9.010 de Sinner, una diferencia de 2.040 unidades.

Los escenarios matemáticos son complejos pero revelan que Alcaraz mantiene una posición ventajosa. Si Sinner gana París sumando 1.000 puntos, la distancia se reduciría a 1.050 puntos.

Las ATP Finals, claves

Para superar al español en la clasificación de fin de año, el italiano necesitaría ganar las ATP Finals de forma invicta, cosechando los 1.500 puntos máximos del torneo. En ese escenario extremo, Alcaraz requeriría sumar al menos 450 puntos en Turín para preservar el liderazgo anual.

El factor determinante favorece claramente al murciano: mientras Alcaraz solo defiende 200 puntos en las Finals correspondientes a su actuación discreta de 2024, Sinner debe proteger los 1.500 puntos de su corona del año pasado. Esto significa que incluso con un rendimiento modesto en Turín, el español podría mantener su ventaja.

El historial de 2025 respalda la candidatura de Alcaraz. Con 67 victorias frente a solo 7 derrotas, ha conquistado ocho títulos incluyendo tres Masters 1.000 y dos Grand Slams (Roland Garros y US Open), superando ampliamente las 43 victorias de Sinner.

La caída ante Norrie representa su primera derrota ante un jugador fuera del Top 30 desde Miami y su primer revés en un Masters 1.000 en 221 días.

El español reconoció su desconcierto tras el partido: "No me sentí bien hoy, cometí muchos errores, no sentí en ningún momento la pelota". Con 54 errores no forzados y apenas un 64% de puntos ganados con primer servicio, Alcaraz firmó uno de sus peores partidos del año.

A pesar del tropiezo, las matemáticas sonríen al murciano. Solo una catástrofe en Turín combinada con la perfección absoluta de Sinner podría arrebatarle el número uno de fin de año.