Leticia Martín Enjuto, psicóloga especializada, sobre la infancia de Carlos Alcaraz: "La felicidad infantil no depende de..."

La psicóloga especializada Leticia Martín Enjuto analizó las palabras de Carlos Alcaraz sobre su infancia, tras la presentación de la exposición Los pies en la tierra en la Cárcel Vieja de Murcia el pasado diciembre. Durante el evento, el tenista murciano recordó su niñez como una etapa sencilla y feliz: “Vivía feliz y en un entorno cariñoso, sin grandes lujos, pero hoy sé que las pequeñas cosas marcan la diferencia”.

La felicidad infantil no depende de los recursos materiales, afirma una psicóloga

En conversación con Lecturas, Leticia Martín Enjuto, experta en psicoterapia para infantes y adolescentes, afirmó que las palabras de Carlos Alcaraz encierran una lección importante. “Alcaraz nos recuerda, sin pretenderlo, que la felicidad infantil no depende de los recursos materiales, tanto como del entorno emocional en el que se cría el niño”, señaló la especialista.

Para Martín Enjuto, “un hogar donde hay cariño, estabilidad y presencia vale mucho más que cualquier lujo”. La psicóloga destacó que lo que los niños realmente necesitan es sentirse queridos y escuchados. En su opinión, “no hace falta mucho tiempo, sino tiempo de verdad. Estar presentes, sin distracciones, enviando el mensaje de ‘te veo, te escucho, me importas’”.

Las claves de la niñez de Carlos Alcaraz

El propio Carlos Alcaraz confesó que “era un crío con sueños, como todos”. Para Leticia Martín Enjuto, esta capacidad de imaginar es fundamental: “Los niños crecen cuando se les permite imaginar y creer que lo que desean puede hacerse realidad”. Según la psicóloga, soñar impulsa la curiosidad, la motivación y la perseverancia.

La experta también resaltó el valor de las amistades que el tenista mantiene desde sus primeros años. “Mantener esos lazos habla de una infancia emocionalmente sana, en la que hubo espacio para la conexión, la cooperación y la pertenencia”, explicó. Crear espacios donde los niños puedan relacionarse sin presiones, añadió, fortalece su desarrollo emocional y su confianza.