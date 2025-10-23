Serena Williams revela su fanatismo por Carlos Alcaraz: "Lo llamo cuando juega para darle ánimos"

Serena Williams, considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos, se encuentra en Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025. En la antesala de la ceremonia, la multicampeona estadounidense dejó una de las declaraciones más comentadas del evento: su admiración por Carlos Alcaraz, el tenista español que ya acumula seis títulos de Grand Slam.

Serena Williams revela su fanatismo por Alcaraz

Durante una charla con los medios, Williams confesó que sigue de cerca la carrera de Alcaraz y que incluso lo anima en cada torneo. “Cuando juega, le mando mensajes y le digo que estoy apoyándolo”, contó entre risas.

La exnúmero uno del mundo destacó el talento y la madurez del murciano a sus 22 años, asegurando que tiene potencial para alcanzar las marcas históricas de Djokovic, Nadal y Federer. “Los récords están para batirse”, afirmó.

Además, aseguró: "Sé mucho del tenis español".

Una conexión especial con España

Serena Williams aprovechó su paso por Asturias para hablar de su vínculo con España. Contó que ha visitado el país en varias ocasiones y que siente un cariño especial por su cultura, su arte y su gente.

La deportista recordó el trabajo de su fundación, dedicada a promover la igualdad educativa y ayudar a las víctimas de la violencia. En este sentido, aseguró que recibir un premio como el Princesa de Asturias representa “un honor enorme” y un reconocimiento a su carrera deportiva y a su compromiso con la sociedad.

Williams se mostró emocionada por el galardón que compartirá con figuras históricas del deporte. “Todavía me cuesta creer que yo sea la ganadora”, admitió.

Antes de la conferencia, la campeona fue recibida entre aplausos en el Hotel de la Reconquista, donde no dudó en sumarse al ambiente festivo bailando al ritmo de las gaitas.