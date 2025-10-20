Sinner renuncia a jugar la final a 8 de la Copa Davis por la exigencia del calendario y deja al equipo italiano muy tocado

De un momento a otro Italia ha pasado de ser la gran favorita a ganar la Copa Davis a ser una aspirante más. La renuncia de Jannik Sinner es una baja muy sensible para un equipo que tendrá en Lorenzo Musetti al nuevo líder.

La noticia saltó cuando Filippo Volandri, capitán del equipo transalpino, dio a conocer la lista de convocados y en ella no estaba el número dos del mundo. Además de Musetti, el equipo estará compuesto por Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

Sin dar a conocer el motivo por el que Sinner no estará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre, los medios italianos apuntan a la exigencia del calendario en este final de temporada. 'La máquina perfecta' tiene por delante el ATP 500 de Viena, el Masters 1.000 de París-Bercy y la Copa de Maestros que disputará como local en Turín.

I convocati del capitano Filippo Volandri per la Final 8 di #DavisCup 🇮🇹



🗓️ Appuntamento a Bologna dal 18 al 23 novembre pic.twitter.com/CCT3vWnP3k — FITP (@federtennis) October 20, 2025

Y es que Sinner anda plenamente centrado en apurar sus opciones de recuperar el número uno del ranking ATP, el cual está en poder de un Carlos Alcaraz que tiene muy de cara acabar el curso como líder mundial.

"La Copa Davis es y seguirá siendo su hogar, y estoy seguro de que Jannik volverá pronto a formar parte del equipo. Mientras tanto, puedo contar con un grupo dispuesto a luchar y a darlo todo", manifestó Volandri.

El presidente de la Federación, Binaghi, también habló en ese sentido: "Entendemos y respetamos la decisión de Jannik, que nos resulta muy dolorosa y llega al final de una larga e intensa temporada", confesó.

"La Copa Davis representa para él, y para todos nosotros, un símbolo de orgullo y pertenencia, y estamos seguros de que pronto volverá a vestir la camiseta azul con la misma pasión y determinación de siempre. Al mismo tiempo, quiero recalcar la gran confianza que depositamos en el grupo liderado por Filippo Volandri", finalizó.

Jannik Sinner en su partido contra Álex de Miñaur en la Copa Davis de Málaga 2024. EFE

A pesar de su ausencia, Jannik todavía puede apuntarse a la cita, ya que las listas definitivas se cierran una semana antes del inicio de la competición y los capitanes tienen permitido hacer hasta tres cambios.

La baja de Sinner, en caso de confirmarse, abre de lo lindo las últimas eliminatorias de Copa Davis, en las que Italia partía como principal candidata a levantar la Ensaladera.