El extravagante regalo a Sinner tras su victoria ante Alcaraz en el Six Kings: una raqueta de oro valorada en 250.000 euros

Jannik Sinner reeditó su título en el Six Kings Slam de Arabia después de vencer sin demasiados apuros a Alcaraz. Una victoria que no tiene ninguna trascendencia deportiva, pero que le sirvió al italiano para llevarse al bolsillo más de seis millones de euros.

Un pellizco más para el número 2 del mundo que en 2025 ya ha obtenido más de 12 millones fruto de su rendimiento en las pistas donde se ha alzado con tres títulos, tres de ellos los Grand Slams del Open de Australia y Wimbledon.

En Arabia volvió a levantar un trofeo y también sostuvo en sus manos un obsequio de la organización saudí valorado en 250.000 euros: una raqueta de oro macizo y de tamaño real.

Jannik Sinner gets awarded The Golden Racket after his win against Carlos Alcaraz 🎾 pic.twitter.com/WKEzaPgLwW — Netflix Sports (@netflixsports) October 18, 2025

Este premio ya lo recibió Nadal el año pasado en la primera edición del Six Kings Slam y esta vez fue para el transalpino. Durante la entrega, Alcaraz se mostró impresionado y no dejó de mirarla durante un rato.

Su rivalidad

Después, Sinner habló al público y quiso tener unas palabras de agradecimiento a Alcaraz. "Siempre es bueno compartir pista con Carlos, ver al equipo entero. Hacéis un trabajo espectacular a lo largo de toda la temporada. Trabajáis realmente duro y ganáis grandes títulos, así que gracias por dejarme uno a mí", dijo entre risas.

"Cuando entreno pienso mucho en mejorar para la próxima vez que nos enfrentemos. Esa es la razón exacta por la que necesitamos a Carlos", añadió el número 2 del ranking.

SIMPLY TOO GOOD FROM JANNIK SINNER AGAINST CARLOS ALCARAZ 🔥#AlcarazSinner LIVE now only on Netflix! pic.twitter.com/Nuo59ATigw — Netflix Sports (@netflixsports) October 18, 2025

"Especialmente en esta temporada hemos jugado un montón el uno contra el otro. He perdido en muchas ocasiones contra Carlos. Es todo un honor y un placer compartir pista con él, pero al mismo tiempo quieres mejorar como jugador y para eso necesitas rivalidades, y más importante aún, una bonita amistad fuera de pista", apuntó.

"He tenido derrotas muy duras, pero también victorias muy bonitas. Es una gran rivalidad. Somos una de muchas rivalidades, desplegar este nivel de tenis me hace realmente feliz", concluyó.

En 2025, contando el Six Kings, se han enfrentado en seis ocasiones con un balance de cuatro victorias del murciano y dos para el italiano.

Sin embargo, se podrían ver todavía las caras tres veces más esta temporada. Queda un mes de competición, pero todavía falta por disputarse el Masters 1.000 de París, las ATP Finals y la Copa Davis.