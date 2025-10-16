Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, Six Kings Slam: horario y dónde ver por TV el partido de tenis

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner protagonizarán este sábado 18 de octubre la gran final del Six Kings Slam en el ANB Arena de Riad (Arabia Saudí), con un horario previsto para las 20:00 horas.

El enfrentamiento repartirá el premio más jugoso del año, unos 6 millones de dólares para el campeón, en un duelo que repetirá la final de la edición inaugural de 2024 que se llevó el italiano.​

Aunque se trate de un torneo de exhibición, Alcaraz llega en plena forma y con hambre de revancha. El murciano dejó claro en su semifinal ante Taylor Fritz que las molestias en el tobillo izquierdo ya son historia.

El número uno del mundo arrolló al estadounidense por 6-4 y 6-2 en poco más de una hora de juego, manteniendo la autoridad con su saque y aprovechando cada resquicio del rival. Fue su quinta victoria en seis enfrentamientos contra Fritz, demostrando una vez más que tiene la medida al californiano.​

Por su parte, Sinner también cumplió con contundencia en su semifinal ante Novak Djokovic. El italiano superó al serbio por 6-4 y 6-2, sin ceder opciones y evidenciando la diferencia generacional entre ambos.

Carlos Alcaraz ejecuta un golpe en el King Six Slam. REUTERS

Con un servicio mejorado (83% de primeros saques en el primer set), Sinner encadenó su sexta victoria consecutiva ante Djokovic y reafirmó su condición de candidato al título.​

Este será el decimosexto enfrentamiento oficial entre Alcaraz y Sinner en el circuito ATP, con el español liderando el cara a cara por 9-6. Ambos ya han disputado tres finales de Grand Slam en 2025 (Roland Garros, Wimbledon y US Open), y es ahora mismo la rivalidad más electrizante del tenis.

¿Cuándo se juega el partido de Six Kings Slam entre Alcaraz y Sinner?

El partido de la final del torneo de exhibición entre el tenista español y el jugador italiano se disputará el sábado 18 de octubre a las 20:00 hora española.

¿Dónde se juega el partido de Wimbledon entre Alcaraz y Sinner?

El partido entre Alcaraz y Sinner correspondiente a la final del torneo de exhibición saudí se va a disputar en la pista rápida cubierta del ANB Arena de Riad.

¿Dónde se podrá ver el partido de Wimbledon entre Alcaraz y Sinner?

En España, el enfrentamiento entre el número 1 del mundo y el 4 del ranking se podrá ver a través de Netflix. La plataforma de streaming tiene los derechos de este torneo. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el duelo.