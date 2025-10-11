El tenis se rinde ante la historia de Vacherot y Rinderknech: dos primos anónimos que asaltan Shanghái y desafían toda lógica

Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech son los protagonistas de una bonita historia que bien podría estar representada en una película. El monegasco y el francés, quienes comparten lazos de sangre al ser primos, jugarán la primera final de sus carreras en el Masters 1.000 de Shanghái.

No tienen ningún título en sus palmarés, no eran los favoritos -más bien lo contrario- y, por lo tanto, no acaparan el foco mediático. Sin embargo, el monegasco y el francés se han encargado de dejar su sello en la historia del tenis tras dejar con la miel en los labios, a las puertas de la final, a dos colosos como Novak Djokovic y Daniil Medvedev.

A pesar de la inexperiencia, tanto Vacherot como Rinderknech jugaron ante dos números uno del mundo con una solidez que dejó impresionado a todo el público chino. Y es que en la cumbre de la gira asiática, los dos tenistas se encargaron de protagonizar uno de los desenlaces más inesperados que se recuerdan en el circuito ATP.

Djokovic, con el cuerpo muy castigado, no pudo con Vacherot, 26 años y nº 204, que entró en la fase previa gracias a la baja del italiano Luca Nardi, ya que en principio estaba como reserva.

Mientras que Arthur Rinderknech, 30 años y nº 54, disputará su segunda final ATP, después de haber perdido la de Adelaida 2022. Echó del torneo al campeón de 2019, un Medvedev que dio un paso atrás en su aspiración por llegar al top-8 y disputar las ATP Finals.

Two cousins enjoying the best week of their career.



Beating multiple stars of the game.



And now they'll meet for the #RolexShanghaiMasters title.



A script you couldn't write ✍️ pic.twitter.com/4m1nTCPxDx — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2025

Uno y otro se han apoyado en la pista. Cuando Vacherot jugaba, Rinderknech estaba en su box junto al equipo para dar aliento. Cuando era el francés el que estaba en pista, el monegasco mostraba públicamente su apoyo.

La final del Masters 1000 de Shanghái ya es histórica puesto que va a enfrentar a dos familiares directos: Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot, siendo la primera vez que dos primos disputan una final de Masters 1000 ATP en la era moderna.

Una semana mágica

Valentin Vacherot, en poco más de una hora y media de juego, se impuso a 'Nole' por 6-3 y 6-4 para llegar así a su primera final de un torneo ATP en su carrera.

El oriundo de Roquebrune-Cap-Martin (Francia), pero que representa a Mónaco, es sin dudas una de las grandes sorpresas en el certamen asiático tras avanzar a sus primeros cuartos de final, y por ende a las semifinales y a la final, a nivel Masters 1000. Además, se convirtió en el jugador de menor ranking en llegar a una final de un torneo de esta categoría.

Por su parte, Rinderknech ya se ha situado entre los treinta mejores por primera vez. Y aún puede acercarse a los veinte primeros -el vigésimo tercero- si se impone en la final ante su primo.

Sin excesivo bagaje, el jugador de Gassin disfruta de su semana más especial. Ha superado a varios cabezas de serie para lograr estar en la final de un Masters 1000 por primera vez.

Uno por uno ha dejado en el camino al alemán Alexander Zverev, tercer favorito, en tercera ronda; al checo Jiri Lehecka, decimonoveno, en cuarta; al canadiense Felix Auger Aliassime, en semifinales; y ahora a Medvedev, quien se hundió paulatinamente para dejar de aspirar a repetir el triunfo que consiguió en el 2019 y que ahora pretendía conquistar por segunda vez.

The match up we didn't know we needed 🤩



Arthur Rinderknech defeats Daniil Medvedev 4-6 6-2 6-4 to book a spot in the final against his cousin Vacherot 🤝#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/SdHyLeZl9e — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2025

Como en el resto de partidos, la victoria contra el ruso fue una cuestión de tenis y también de fe. Tras perder el primer set se rehizo y aprovechó la inestabilidad emocional del moscovita, que no gana un título desde Roma 2023, para poco a poco apartarle del triunfo y dejarle una semana más al margen del top 10.

Tardó dos horas y media en tomarse la revancha del duelo del Abierto de Estados Unidos 2022, cuando perdió con Medvedev en la única ocasión en la que antes habían jugado.

Ahora el cuento de Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech está próximo a llegar a su fin. El domingo a partir de las 10:30 horas se enfrentarán los dos primos por la gloria e, independientemente, del resultado, los dos ya se han alzado con la victoria antes de disputar el partido.