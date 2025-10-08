Novak Djokovic tiene un nuevo ídolo y no es deportista: una amistad forjada en la Muralla China y que brilla en Shanghái

Novak Djokovic tiene un nuevo ídolo... y no es precisamente otro deportista. El legendario tenista serbio sorprendió a todos al declararse fan de Wang Yibo, uno de los artistas más famosos de Asia. El Masters 1000 de Shanghái ha sido escenario del llamativo encuentro entre 'Nole' y la superestrella china, una 'cita' que ha hecho las delicias de los fans de ambos.

Wang Yibo, actor, cantante y piloto, se desplazó al torneo de Shanghái para ver jugar a Djokovic, a quien admira abiertamente como deportista. El artista, estrella absoluta de la cultura pop asiática, apoyó a su amigo desde las gradas en uno de sus recientes encuentros.

Eso sí, lo que nadie esperaba es que Djokovic le dedicara gestos de complicidad y auténtica admiración ante millones de seguidores. Era conocida la amistad de ambos, pero se demostró que tienen una conexión especial.

Tras lograr una victoria clave, Djokovic se dirigió personalmente a Wang Yibo desde la pista para saludarle entre los aplausos del público chino. "Yibo, gracias por venir colega", le dijo en mitad de la cancha mientras la afición enloquecía y el artista le devolvía el saludo.

En rueda de prensa Djokovic siguió en sus elogios hacia su amigo: "Nos conocimos el año pasado. Antes de venir a Shanghái fuimos juntos a la Gran Muralla y participamos en actividades de marca. Fue un gran evento. Estaba lloviendo entonces, pero jugamos un poco de tenis en una cancha pequeña".

Y siguió desvelando la historia: "Hemos estado en contacto desde entonces, así que estoy muy feliz de que pueda venir esta noche. Obviamente es muy famoso en China y, además, una gran persona. Estoy muy agradecido por su apoyo".

La relación no se quedó ahí. Ya en vestuarios, Djokovic quiso obsequiarle con una camiseta firmada y posó sonriente con Yibo en una secuencia que en minutos se hizo viral. Ambos intercambiaron bromas y Djokovic incluso elogió la faceta de "aventurero extremo" del artista, después de que Yibo le relatara que practica escalada libre y participa en campeonatos de automovilismo.

Yibo, referente en China

Wang Yibo es uno de los grandes fenómenos actuales de la música, la televisión y el deporte en China. Protagonista de éxitos internacionales como 'The Untamed' y embajador de marcas como Lacoste, es también piloto profesional y un referente para millones de jóvenes.

Amante del deporte, en mayo de 2019 debutó como piloto profesional como parte del Yamaha China Racing Team. Ahora, tal y como le confirmó a Djokovic en su conversación relámpago, se dedica a hacer escalada libre.

Un talento polifacético, en Asia levanta verdaderas pasiones por sus trabajos como cantante o actor, pero también es reconocido por su lado más humano, ya que ha formado parte de varias iniciativas solidarias en los últimos años.