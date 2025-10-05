Novak Djokovic vomita en pleno partido: la imagen que enciende la polémica en el Masters 1.000 de Shanghái

Novak Djokovic dejó una de las imágenes más impactantes en su partido de este domingo ante Hanfmann en el Masters 1.000 de Shanghái. El tenista serbio vomitó en pleno encuentro como consecuencia del asfixiante calor que está presidiendo el torneo chino.

En varias ocasiones 'Nole' aprovechó que se acercó al fondo de pista a por la toalla o incluso al banquillo para descargar esta incómoda sensación. El campeón serbio se agachó más de una vez para vomitar, unas imágenes que ya están dando la vuelta al mundo y que están generando gran controversia sobre las condiciones en las que los tenistas están jugando.

"Esto es igual para todos, pero es brutal cuando tienes un 80% de humedad día tras día, sobre todo los que juegan por la mañana, donde el sol hace que todo sea peor", comentó Novak Djokovic sobre el duro clima.

🚨🚨



La imagen de Djokovic VOMITANDO en pista hoy por las brutales condiciones de humedad y calor en Shanghai.



pic.twitter.com/FrB8KE9ZTL — José Morón (@jmgmoron) October 5, 2025

"Para mí, biológicamente, es más desafiante lidiar con este tipo de cosas. Hoy tuve que lidiar con esta tormenta, además de que Yannick jugó un partido increíble desde el primer momento. No puedo pedir más, habiendo jugado casi tres horas frente a este público que gritaba mi nombre a mis 38 años en la tercera ronda de un Masters 1.000. Esto es como un sueño para mí", completó 'Nole'.

También añadió con humor: "Las facturas de la lavandería serán bastante altas esta semana" , haciendo referencia a la cantidad de sudor generado por las condiciones extremas

Otros tenistas se quejan

Terence Atmane tuvo que retirarse de su partido contra Camilo Ugo Carabelli debido a las extremas condiciones y compartió un dramático relato en sus redes sociales.

"Después del primer punto del partido, mis dos manos comenzaron a temblar. Pensé que quizás estaba más estresado de lo habitual. Después del segundo juego y con una cómoda ventaja de 2-0, sentí todo mi cuerpo temblar y me ahogaba en cada punto", escribió.

Continuó: "Esto me llevó a un estado en el que casi no podía respirar y me empezó a doler la cabeza. Tenía la sensación de que, hiciera lo que hiciera, no podía respirar. Llamé al fisio inmediatamente pero no me salió ninguna palabra de la boca. Entré en pánico, temblaba".

"Me era imposible recordar dónde estaba, ni decirles qué día de la semana era. Mi cuerpo me envió una señal, la de parar inmediatamente", finalizó el tenista francés.