Alcaraz saca a relucir su mejor versión y no tiene piedad ante Nakashima para alcanzar las semis del ATP 500 de Tokio

Un vendaval llamado Carlos Alcaraz pasó por Tokio y arrolló a Nakashima para lograr el billete a las semifinales del ATP 500. Allí espera Ruud, quien tratará de frenar a un tenista español que parece embalado hacia su octavo título de la temporada.

Ya han quedado atrás los problemas en el tobillo que encendieron las alarmas en su debut en la capital nipona contra Sebastián Báez. Esta vez sacó su mejor versión y enterró por completo la gran dinámica con la que llegaba a la cita Nakashima.

Ganó el sorteo, eligió comenzar restando y firmó un break a las primeras de cambio que no fue más que el preludio de todo lo que se avecinaba. Dejó golpes para la galería y plasmó una sensación de ser absolutamente imbatible.

Nakashima se resistió a perder. Salvó tres bolas de partido para dejar el segundo set en 5-4 y obligó al de El Palmar a llevarse el gato al agua con su saque. No le tembló el pulso y certificó el triunfo con un juego blanco y una colección de golpes sublime.

Alcaraz está en el mejor momento de su carrera. A excepción de la Laver contra Fritz cuenta por victorias sus últimos 17 partidos en el circuito. No le mojan la oreja desde la final de Wimbledon contra Sinner el 13 de julio. Se coronó en el US Open, pero está empeñado en cerrar 2025 mejor todavía si cabe.

Ahora llega el turno de medirse a Ruud. Un rival al que ganó hace apenas un año en los cuartos del ATP 500 de Pekín. Esta vez ambos se decantaron por Tokio y pugnarán por un puesto en la final del torneo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.