Alcaraz olvida el dolor, acaba en dos sets con el belga Bergs y avanza a cuartos en Tokio

El español Carlos Alcaraz dejó de lado la dolencia en el tobillo izquierdo que sufrió en el encuentro de segunda ronda y ganó sin contratiempos al belga Zizou Bergs (6-4 y 6-3) para alcanzar los cuartos de final del torneo de Tokio, donde se enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima.

El número uno del mundo, protegido en el tobillo tras la caída del pasado jueves ante el argentino Sebastián Báez, alargó su buena racha después de ochenta minutos de partido. El español de 22 años logró su victoria número 64 para alcanzar su noveno cuarto de final consecutivo.

El murciano, que no cede un encuentro en el circuito ATP desde que perdió la final de Wimbledon contra el italiano Jannik Sinner, jugará en el siguiente tramo contra el estadounidense Brangon Nakashima que superó al húngaro Marton Fucsovics por 7-5 y 6-3.

