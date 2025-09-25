Alcaraz puede con todo: ni una lesión de tobillo ni la lluvia evitan que gane a Báez y pase a octavos en Tokio

Carlos Alcaraz apagó las alarmas que se activaron cuando se torció el tobillo en su debut en el ATP 500 de Tokio y avanzó a octavos de final al ganar en dos sets a Sebastián Báez (6-4, 6-2).

En el estreno oficial de su condición de número 1 del mundo, Alcaraz dio el susto en el quinto juego. Una torcedura obligó a que fuera atendido por los servicios médicos en pista y que le pusieran un vendaje. Continuó y no tardó en disipar la dudas.

También apareció la lluvia en la capital nipona, lo que paralizó el partido durante unos minutos. En la reanudación, Alcaraz ganó en contundencia y acabó con el jugador argentino. En octavos se enfrentará al belga Zizou Bergs, que ganó su partido al chileno Tabilo.

El susto de la mañana lo ha dado Alcaraz.



El murciano se recuperó y pudo continuar jugando su partido ante Baez.

En sus primeros raquetazos en Japón, Alcaraz rompió el saque inicial y dominó al principio, pero una pelota mal jugada y un gran golpe de Báez llevaron el segundo juego al deuce. El español salvó el punto con un servicio sólido.

Báez reaccionó apoyado en una derecha potente e igualó 2-2 ganando el resto en blanco, mientras el murciano sufrió un susto real en el siguiente juego que amenazó con alterar el ritmo del partido y preocupó al público.

En un intercambio, el líder del ránking ATP empezó a cojear y quedó tendido con gesto de dolor en la pierna izquierda. El temor a una lesión mayor dio paso a un 'diagnóstico' más leve: una torcedura de tobillo, el cual fue vendado.

El parón permitió atender el tobillo de Alcaraz, pero no mermó la actitud de Báez, que mantuvo solidez al servir y volvió a ganar algún juego en blanco. En esa fase se notó que el pupilo de Juan Carlos Ferrero intentaba acortar los puntos con su saque para proteger la molestia.

Aunque seguramente persistía el dolor, el murciano forzó un 40-40 en el noveno juego y selló el break tras un fallo rival en la red y un punto ganado después de recibir un segundo saque muy dentro de la pista.

Lluvia en Tokio

Cuando todo parecía encarrilarse a su favor apareció la lluvia y el partido se detuvo. Fue un parón inferior a media hora en el que Alcaraz habló con su equipo y explicó que el tobillo dolía de forma intermitente.

Reanudado el juego, no perdonó y cerró el primer set 6-4 sin concesiones. En la segunda manga volvió a adelantarse al resto.

Alcaraz se levantó.



Venció en dos sets y ya está en segunda ronda en Tokio... con cara de preocupación.

En el tercer juego del segundo set cedió en blanco, permitiendo a su rival una pequeña reacción, pero el número uno subió el ritmo para ponerse 4-1, dominando con seguridad para confirmar la doble rotura y mostrando control pese a las molestias.

Terminó finiquitando el partido 6-2 en su debut, en una hora y 21 minutos, con molestias en el tobillo que no impidieron su victoria. Ahora tendrá un día de descanso antes de su próximo compromiso contra Bergs, previsto para el sábado.