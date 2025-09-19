Agassi se rinde a Alcaraz y le sitúa al nivel de Djokovic, Nadal y Federer: "Es la combinación del Big 3 en un jugador"

Estados Unidos ha dado la bienvenida otra vez a Carlos Alcaraz tan solo once días después de haber ganado el US Open en Nueva York. El tenista español llegó el pasado martes a San Francisco para preparar el comienzo de una Laver Cup al que llega como el líder del equipo Europa.

Este será el primer torneo que dispute Carlitos siendo el número uno del mundo tras habérselo arrebatado a Jannik Sinner en una final antológica.

Con el recuerdo aún latente de su actuación el año pasado en Berlín, el murciano tratará de hacer historia y volver a darle la estocada a un equipo estadounidense que bajo la capitanía de André Agassi tendrá que diseñar un plan para frenarlo, aunque la misión no resulta nada sencilla.

El estadounidense mantiene una relación muy cercana con quien será su rival durante los próximos días. Alcaraz es el ojito derecho de un extenista que no cesa en deshacerse en elogios hacia el español siempre que puede y en la previa del comienzo de la Laver Cup no ha sido una excepción.

"Sé que Novak sigue jugando, pero Carlos es como una combinación de todos ellos en uno, con la velocidad que puede imprimir a la pelota, la defensa que tiene como Novak y el tacto que tiene como Federer. Ver eso en una sola persona en una pista de tenis es extraordinario", confesó Agassi.

Carlos Alcaraz, el año pasado durante la disputa de la Laver Cup. Europa Press

La comparación con el Big 3 (Federer, Nadal y Djokovic) es irremediable, y en unas declaraciones realizadas a ATP para el estadounidense "no hay ningún lugar del mundo al que vaya en el que no sea el favorito del público. Y por razones obvias".

"Lo que ha aportado al juego es una mezcla de la última generación que tuvimos", reconoció el de Las Vegas, quien se estrena como capitán del equipo Mundo tras ocho años con John McEnroe al cargo.

Andre Agassi estará a pie de pista en todos los partidos de la Laver Cup en un banquillo donde espera encontrar soluciones para contrarrestar el potente juego de Carlos Alcaraz: "Es uno de los jugadores más explosivos y dinámicos que ha visto nunca este deporte. Le he visto jugar en directo varias veces, pero estar ahí abajo, en la pista, junto a él, será algo especial".

Más caras nuevas

Además de Agassi, Patrick Rafter se incorpora al combinado mundial como vicecapitán. El campeón del US Open en 1997 y 1998 habló con franqueza sobre el jugador de El Palmar: "Es capaz de generar potencia desde cualquier lugar y nadie más tiene esa capacidad. Probablemente, sea uno de los mejores tenistas en movimiento que hemos visto nunca en el tenis. Esa combinación es bastante impresionante porque domina todos los golpes".

Tras los elogios, tanto Rafter como Agassi deben centrarse en cómo hacerle frente, confiando en la fuerza de su equipo: "Con él hay que hacer algo diferente, porque tiene una potencia increíble. Es un gran atleta, pero todo el mundo es vulnerable en determinados momentos", expone el australiano.

"Se trata de entrar ahí y elaborar un plan de juego cuando lo sepamos, lo que probablemente ocurrirá mañana, sobre quién se enfrentará, y luego sentarnos y trazar una estrategia", señala Rafter, consciente junto a Agassi de lo complicado que es intentar frenar al mejor tenista del mundo.