Rafa Nadal, alto y claro sobre la rivalidad entre Alcaraz y Sinner: "Es más mágico e impredecible, pero comete errores que..."

Alcaraz y Sinner llevan tiempo copando todas las portadas del mundo del tenis. Son las dos mejores raquetas del planeta y este domingo 7 de septiembre lucharán por conquistar el US Open. Será el octavo Grand Slam consecutivo que caiga en manos de uno de los dos.

Las comparaciones entre ambos son muy recurrentes. Dos tenistas muy distintos en su juego y personalidad y que despiertan elogios dispares dentro del circuito y la esfera que rodea al mundo del tenis.

El último en hablar de ellos ha sido Rafa Nadal. El extenista español ofreció una extensa entrevista a The New York Times donde analizó detalladamente la rivalidad entre el número 1 y 2 del ranking ATP.

El mallorquín ofreció un análisis detallado y matizado sobre las cualidades de su compatriota. Nadal comenzó elogiando las características únicas de Alcaraz: "Carlos es más mágico y más impredecible que Jannik Sinner".

Sin embargo, el 14 veces campeón de Roland Garros también identificó las áreas problemáticas del juego del murciano: "Pero al mismo tiempo, también comete más errores: puede jugar mejor, pero también peor".

Carlos Alcaraz, con el título de Roland Garros 2025 Europa Press

Para Nadal, la clave del éxito de Alcaraz radica en encontrar el punto medio: "Se trata de encontrar el equilibrio". Esta reflexión muestra la madurez del análisis del balear sobre el tenis moderno.

El extenista también expresó su fascinación por observar el juego de Alcaraz: "Ver jugar a Alcaraz es muy divertido, porque es capaz de hacer cosas increíbles y al mismo tiempo cometer errores, y eso es humano".

Respecto a las mejoras que puede implementar Alcaraz, Nadal fue específico en sus recomendaciones: "Desde mi punto de vista, Carlos puede mejorar un poco la táctica de abordar algunos partidos".

La crítica más directa de Nadal se centró en la tendencia de Alcaraz a arriesgar innecesariamente: "A veces parece que siempre juega para conseguir cada gran golpe, y a veces no lo necesita tanto".

La final de las finales

Alcaraz y Sinner se verán las caras esta noche en busca de conquistar el US Open. Un duelo que ya se ha convertido en rutinario, pero que tendrá un aroma especial.

Un triunfo del murciano le serviría para recuperar el número 1 del ranking, mientras que una victoria del italiano igualaría a 5 el palmarés de Grand Slams de cada uno.

La expectación es máxima. El nivel de ambos a lo largo de todo el torneo ha sido implacable y nadie se atreve a pronosticar un ganador. Alcaraz buscará su revancha tras lo ocurrido en Wimbledon y Sinner querrá desquitarse después de su retirada en la final de Cincinnati.