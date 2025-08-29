Carlos Alcaraz revoluciona el US Open por su corte de pelo y su look púrpura de Nike: este es el precio que cuesta en las tiendas

Carlos Alcaraz, en un fotomontaje de imágenes durante el US Open 2025 Diseño: Deportes EE

Carlos Alcaraz no solo brilla en el US Open 2025 con su tenis explosivo, sino también con una imagen que ha acaparado todas las miradas en Flushing Meadows.

El murciano ha sorprendido con un radical corte de pelo y un outfit púrpura de Nike que ha convertido su figura en referencia de moda dentro y fuera de la cancha.

La propuesta estética de Alcaraz combina potencia deportiva y personalidad arrolladora. A su tradicional camiseta sin mangas se suma una equipación morada que subraya su físico y proyecta un estilo atrevido.

Nike ha apostado por vestir al español con un look tan llamativo como estudiado, diseñado para impactar tanto en la pista como en las gradas.

El murciano, que ya tiene en su vestuario las camisetas sin mangas como seña de identidad, ha dado un paso más con un conjunto de tonos intensos.

Chaqueta, pantalón corto y camiseta técnica forman parte de la colección NikeCourt Slam, pensada para la élite del tenis, mientras que en sus pies deslumbra con las nuevas zapatillas Nike Vapor 12.

Se trata de un modelo de zapatillas que Nike ha reservado para sus estrellas y que en este torneo se presentan en tonos exclusivos aún no disponibles para el público.

Carlos Alcaraz, durante un partido en el US Open 2025 Reuters

Marcando tendencia

Más allá del resultado deportivo, su imagen ha pasado a ocupar titulares internacionales. La combinación cromática ha sido interpretada como una estrategia de Nike para poner a prueba nuevos colores en el escaparate más global del tenis.

Flushing Meadows se convierte así en banco de pruebas antes del lanzamiento masivo de estas prendas en el mercado.

Los aficionados españoles que deseen vestir como Carlos Alcaraz ya pueden encontrar buena parte de las prendas en la tienda online de Nike.

Aunque los tenis en el mismo púrpura aún no están disponibles, la marca ofrece alternativas muy cercanas al look completo.

La chaqueta NikeCourt Slam se presenta en burdeos con acabado brillante, pensada para el calentamiento o el acceso a la pista.

Por su parte, los pantalones cortos Dri-FIT de 15 centímetros mantienen el equilibrio entre ligereza y comodidad técnica, con un tejido que evacua el sudor y cintura de malla transpirable.

La camiseta de tirantes NikeCourt Slam Dri-FIT ADV, en un color rosa intenso, sustituye al modelo púrpura exclusivo que luce Alcaraz, pero conserva la misma tecnología de refrigeración avanzada.

El calzado estrella, las Nike Vapor 12, ya figura en el catálogo español en colores más sobrios como negro y blanco.

Esta edición recupera la amortiguación Air Zoom y refuerza la estabilidad en giros y desplazamientos laterales, garantizando rendimiento de élite para jugadores exigentes.

Para completar el conjunto, Nike ofrece los calcetines largos NikeCourt Multiplier Cushioned, que aportan amortiguación extra y sujeción en el mediopié, pensados para acompañar sesiones de máxima intensidad.

Viste como Carlos Alcaraz

Alcaraz ha puesto de moda un atuendo que en tiendas españolas alcanza un precio final no asequible para todos los bolsillos. Estos son los precios actuales de cada producto en Nike España:

- Zapatillas Nike Vapor 12: 159,99 €

- Chaqueta NikeCourt Slam: 104,99 €

- Camiseta de tirantes NikeCourt Slam Dri-FIT ADV: 64,99 €

- Pantalón corto NikeCourt Slam Dri-FIT: 74,99 €

- Calcetines NikeCourt Multiplier Cushioned (2 pares): 19,99 €

El coste total de replicar el look de Carlos Alcaraz asciende a 424,95 €. Una cifra elevada, pero coherente con una colección pensada para profesionales y aficionados que buscan la misma tecnología que utilizan los mejores del circuito.

El magnetismo de Alcaraz no se limita al deporte. Su estética ya inspira a quienes buscan prendas funcionales que también transmitan carácter en la vida cotidiana.

La camiseta sin mangas, además de un símbolo en sus partidos, puede adaptarse al gimnasio o a entrenamientos urbanos. La chaqueta y los pantalones cortos, por su diseño elegante y versátil, funcionan igualmente en contextos informales.

El impacto visual del púrpura, un color poco frecuente en la moda deportiva masculina, refuerza la personalidad de un jugador que nunca ha tenido miedo de arriesgar.

Alcaraz rompe moldes en la pista y también en el vestuario, demostrando que rendimiento y estilo pueden avanzar de la mano.

Cada victoria en el US Open multiplica su proyección y refuerza la imagen de un atleta que no solo suma títulos, sino también influencia en el terreno de la moda.

Nike ha convertido a Alcaraz en escaparate privilegiado de su innovación textil y de calzado, consciente de que el español encarna el futuro del deporte con la misma naturalidad que exhibe en cada golpe.