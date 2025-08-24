Sabalenka defiende su corona en el US Open, la última bala para no cerrar el año sin ganar ningún título de Grand Slam

Aunque aún cuenta con cierta ventaja (3,292 puntos) como número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka está viviendo un año de altibajos y que podría concluir sin ningún título de Grand Slam.

Tras perder las finales del Open de Australia ante Madison Keys y la de Roland Garros frente a Coco Gauff, Sabalenka cayó en semis de Wimbledon y tiene en el US Open su última oportunidad para no cerrar la temporada en blanco.

La bielorrusa, vigente campeona del torneo, defenderá su corona a partir de este domingo, pero eso no garantiza nada. Desde la edición de 2014, ha habido diez campeonas diferentes, por lo que repetir título en Flushing Meadows está más caro que nunca.

Sabalenka también sufrió el extremo calor de Cincinnati. Reuters Reuters

El rendimiento de Sabalenka ha ido de más a menos y las críticas han ido en aumento. Su comportamiento en la pista, con reacciones que evidencian su frustración, sus excusas tras algunas derrotas y su estilo de vida fuera de lo deportivo han rodeado su figura.

Con dos finales de Grand Slam perdidas y las semifinales de Wimbledon alcanzadas, no se puede decir que su año haya sido tan malo en los torneos decisivos, pero tras caer con estrépito en los cuartos de Cincinnati, el US Open ha de representar un punto de inflexión.

De no ganar, sería su primer año desde 2022 sin ninguno de los cuatro grandes y la primera vez que esto le ocurre desde que, en septiembre de 2023, se convirtiese en número 1.

En la temporada ha alcanzado siete finales, pero sólo logró vencer en el WTA 500 de Brisbane, y los WTA 1000 de Madrid y Miami.

Pugna con Swiatek

Swiatek viene lanzada tras conquistar Wimbledon y Cincinnati. Como defensora del título, Sabalenka se juega 2.000 puntos en el abierto de EEUU que podrían reafirmar o amenazar su condición de número 1 en función del desenlace.

Coco Gauff, tercera a solo 59 puntos de la polaca, demuestra que la batalla por el número 1 es cosa de tres.

Sabalenka podría perder su puesto en lo más alto del ranking si no llega a cuartos de final y sus dos principales rivales ganan el título. Si cae en cuartos, retendrá el número uno, aunque una victoria de Gauff o Swiatek neutralizaría casi toda su ventaja.

El cuadro del US Open deja un camino exigente para Sabalenka, aunque evitaría a Swiatek, Gauff o Madison Keys hasta una hipotética final. Si pasa las dos primeras rondas, podría verse con Leylah Fernández en tercera ronda.

En cuartos, el cuadro sitúa a Elena Rybakina, la finalista en Cincinnati Jasmine Paolini o Emma Raducanu como rivales. Y en semis, Mirra Andreeva, Jessica Pegula o Victoria Mboko podrían ser su obstáculo, salvo sorpresas.

Sabalenka, emocionada al final del partido. Reuters Reuters

Críticas tras perder dos finales

Sabalenka ha acaparado las críticas de buena parte de los aficionados, ya no por perder dos finales, sino por sus reacciones y su incapacidad para controlar la frustración en la derrota.

Siempre en el ojo del huracán, muchos aficionados también han criticado su lujoso estilo de vida fuera de las canchas y su creciente vínculo con el mundo de la moda.

Aryna, you can be so proud of your tournament 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/ySgwm3uVqT — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2025

En la final del Open de Australia, la bielorrusa llegaba con todo de cara para hacerse con su tercer título consecutivo en Melbourne, algo inédito desde Serena Williams, pero se vio sorprendida por Madison Keys.

Aunque terminó elogiando a su rival, Sabalenka destrozó su raqueta contra el suelo tras el punto definitivo de la estadounidense y se echó a llorar con una toalla cubriendo su rostro. La bielorrusa es una jugadora pasional y estos gestos son habituales en ella.

Sabalenka y Madison Keys se abrazan tras la final del Abierto de Australia. Australian Open

La derrota de Roland Garros le acarreó críticas más duras, tanto por parte de los aficionados como de extenistas o periodistas especializados en tenis.

La bielorrusa comenzó ganando el primer set en París ante Gauff, pero estuvo muy errática durante todo el partido y la estadounidense remontó para hacerse con la victoria.

Tras el partido, rompió a llorar y pidió disculpas por su bajo nivel. Aseguró que había jugado uno de los peores partidos de su carrera, se quejó de las condiciones (ese día hacía mucho viento) y achacó la derrota a su bajo nivel y a sus 70 errores no forzados.

Muchos entendieron esta autocrítica como una manera de menoscabar el mérito de su rival, que jugó un gran tenis y también tuvo que lidiar contra el viento. La prensa mundial le afeó que, siendo la número uno, se excusase en aspectos como la fuerza del viento.

Sabalenka acabó retractándose y matizando que Gauff mereció ganar el título y que su reacción fue "poco profesional".

También confesó que se había disculpado con la estadounidense con un mensaje privado y que estaba analizando por qué sus problemas para gestionar las emociones le estaban costando tantas derrotas.

En Wimbledon, más de lo mismo. La inconsistencia durante las semifinales ante Amanda Anisimova le llevó a caer a las puertas de la final.

Tras las vacaciones y falta de rodaje, su caída en cuartos de final ante Rybakina en poco más de una hora (1-6, 4-6) confirmó unas horas bajas que ha de corregir en el US Open.