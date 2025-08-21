El sueño de ver juntos a Sinner y Alcaraz tendrá que esperar: estos son los participantes de la Laver Cup 2025

Los aficionados tendrán que esperar para ver juntos a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. La notable ausencia del número uno del mundo en la Laver Cup 2025 será uno de los temas principales del torneo, frustrando el sueño de muchos seguidores de presenciar la colaboración entre las dos máximas figuras actuales del tenis.

Sinner declinó la invitación citando la necesidad de descanso tras el US Open. El italiano solo disputará la Copa Davis antes de iniciar la gira asiática en octubre, mientras que Alcaraz encadenará US Open, Copa Davis y Laver Cup con apenas una semana de descanso.

A pesar de protagonizar cuatro finales este año con saldo favorable a Alcaraz de 3-1, su colaboración como compañeros de equipo permanece pendiente. La organización mantiene esperanzas: "Estamos hablando con Sinner sobre las próximas ediciones".

El formato

La octava edición se disputará en San Francisco del 19 al 21 de septiembre. Europa se enfrentará al Resto del Mundo en el Chase Center con un formato único donde cada equipo cuenta con seis jugadores.

Cada tenista debe competir en un partido individual durante los dos primeros días, con máximo de dos partidos individuales en total. Al menos cuatro jugadores deben participar en dobles.

El sistema de puntuación progresiva otorga un punto el viernes, dos el sábado y tres el domingo. El primer equipo en alcanzar 13 puntos se corona campeón.

Europa mantiene ventaja histórica de 5-2 sobre el Resto del Mundo. Los europeos conquistaron las primeras cuatro ediciones consecutivas (2017-2021), perdieron en 2022 y 2023, pero se recuperaron con la victoria en Berlín 2024.

Los jugadores de Europa levantan el trofeo de la Laver Cup. REUTERS

Con nuevos capitanes y competición equilibrada, la Laver Cup 2025 promete emociones en la costa oeste. Sin embargo, el duelo soñado en dobles entre Alcaraz y Sinner seguirá siendo una de las grandes atracciones futuras del torneo.

La ausencia de Sinner confirma que habrá que esperar al menos otro año para presenciar la histórica colaboración entre los dos tenistas que dominan el circuito actual.

Equipos Laver Cup 2025

Equipo Europa

Capitán: Yannick Noah

Carlos Alcaraz (2° ATP) - líder del equipo

Alexander Zverev (3° ATP)

Holger Rune (11° ATP)

Casper Ruud (12° ATP)

Jakub Mensik (16° ATP) - debutante

Flavio Cobolli (26° ATP)

Equipo Resto del Mundo

Capitán: Andre Agassi

Taylor Fritz (4° ATP)

Ben Shelton (6° ATP)

Tommy Paul (14° ATP)

Frances Tiafoe (17° ATP)

Francisco Cerúndolo (19° ATP)

João Fonseca (44° ATP)