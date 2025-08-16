Emma Raducanu (22), la pareja de Alcaraz en el US Open, estalla tras ser víctima de acoso: "No salgo sola, he decidido que..."

El nombre de Emma Raducanu está sonando con mucha fuerza en las últimas semanas por su supuesta vinculación sentimental con Carlos Alcaraz. De hecho, la británica y el español formarán equipo en los dobles mixtos del US Open, un Grand Slam que la tenista ya ganó en 2021.

Sin embargo, su irrupción mediática nada tiene que ver con sus resultados sobre la pista. La tenista ha concedido una entrevista al rotativo británico The Guardian donde ha confesado cuáles son sus mayores miedos después de haberse llegado a topar con hasta dos acosadores en los últimos años.

Uno de ellos fue condenado a una orden de alejamiento durante cinco años tras robarle artículos de su hogar en 2021, mientras que otro la persiguió por cuatro países diferentes hasta ser visto en las gradas de un partido en el WTA 500 de Dubái, a principios de año.

"La verdad es que no salgo sola. Nada de paseos en solitario. Simplemente siempre tengo a alguien cuidándome las espaldas", reconoce después de que estas experiencias le hayan marcado a la hora de relacionarse con la gente.

Raducanu también habló sobre su entorno profesional. Desde que ganó el US Open hace cuatro años ha contado con nueve entrenadores, lo que refleja la dificultad de encontrar un equipo estable. No obstante, para la británica los entrenadores "que han estado a prueba no cuentan".

La dupla con Alcaraz

El revuelo causado por la pareja formada entre Carlos Alcaraz y la británica Emma Raducanu en el formato de dobles mixto del US Open podría tener un final decepcionante.

Estaba previsto que la pareja, bautizada como Alcaranu, se estrenase en este inédito campeonato de exhibición organizado durante la US Open Fan Week, entre el 19 y el 20 de agosto.

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu.

Sin embargo, las altas temperaturas y las tormentas que han provocado estragos en el calendario del Masters 1.000 de Cincinnati podrían arruinar el evento podrían arruinar el evento por la falta de tiempo entre ambas competiciones.

Carlos Alcaraz disputa este domingo su partido de semifinales ante Zverev, En caso de meterse en la final, programada para este lunes 18, habría menos de 20 horas para descansar y viajar los 450 kilómetros que separan Ohio de Nueva York. Todo ello si no se producen nuevos retrasos en los partidos.

A STAR-STUDDED 🤩 lineup of teams have officially entered the reimagined US Open Mixed Doubles Championship!



More info: https://t.co/bIMJGbf3qI pic.twitter.com/Hw1yA87pgj — US Open Tennis (@usopen) June 17, 2025

La situación también afecta al otro gran candidato al título en Cincinnati. Jannik Sinner acordó formar pareja con Emma Navarro, aunque otra final intensa entre los dos tenistas del momento les dejaría lo suficientemente exhaustos como para replantearse su participación.

Otras parejas que han causado mucho interés son las formadas por Stéfanos Tsitsipas y Paula Badosa, o Novak Djokovic con Olga Danilovic. En este caso, ninguno de los cuatro está compitiendo y no tendrían problemas para participar.

Máxima expectación

El US Open reveló 14 de las 16 parejas confirmadas para su revolucionario Campeonato de Dobles Mixtos 2025, con inscripciones cerradas el 28 de julio.

Este formato innovador, programado para el 19 y 20 de agosto, ha logrado atraer a nueve de los diez mejores jugadores del ranking mundial masculino y femenino, incluyendo figuras de la talla de Aryna Sabalenka, Novak Djokovic, Iga Swiatek, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Paula Badosa y la mediática dupla formada por 'Alcaranu'.

La estrategia de los organizadores estadounidense para revitalizar el interés en esta modalidad está demostrando su efectividad, generando una gran expectación entre los aficionados al tenis.

Sin embargo, lo apretado del calendario podría impedir que algunas de las figuras más esperadas participen, como es el caso de Alcaranu.