Carlos Alcaraz se impone a Dzumhur en su regreso a la pista dura y arranca el Masters de Cincinnati con buen pie

Carlos Alcaraz, durante su estreno de este domingo en el Masters de Cincinati. Reuters Reuters

Carlos Alcaraz se ha impuesto en tres sets al bosnio Damir Dzumhur con más dudas de lo esperado (6-1, 2-6 y 6-3) durante su estreno en el Masters de Cincinnati.

Alcaraz, que regresaba este domingo a un torneo de superficie dura tras su baja en Toronto, vivió un partido de contrastes que se complicó por su falta de consistencia. Jugó un primer set excelente, un mal segundo set y en el tercero tiró de oficio y calidad para evitar los fantasmas de la eliminación de la temporada pasada.

En tercera ronda, el rival del número 2 del ranking ATP será el neerlandés Tallon Griekspoor o el serbio Hamad Medjedovic.

Pasadas las 15 horas y con unos 32 grados en Cincinnati, el murciano saltó a las pistas de nuevo después de tomarse casi un mes de descanso y de que, como Sinner, renunciara al ATP 1.000 de Toronto.

Cincinnati, un torneo en el que en 2023 perdió el título en una final memorable frente al serbio Novak Djokovic, será su única preparación para el Abierto de Estados Unidos, el último grande del año y que empezará en Nueva York el próximo 24 de agosto.

Parecía que iba ser un regreso plácido, el partido perfecto para coger ritmo y engrasar músculos, cuando Alcaraz se anotó el primer set a toda velocidad por 6-1 en solo 28 minutos frente a un Dzumhur al que ya había vencido en Roland Garros este año.

Mal set

Los errores no forzados (nada menos que 16 en ese segundo set) se acumularon para el de El Palmar.

Destemplado y sin brío en sus movimientos, Alcaraz también abrió la puerta para que Dzumhur se creciera y el balcánico no lo desaprovechó anotándose el set con dos roturas de saque

Todavía no se habían encendido las alarmas por completo aunque Alcaraz parecía frustrado y sin su chispa habitual. “Venga, cabreado pero positivo”, le animaban desde su cuerpo técnico.

Reacción

Fue con 2-1 para el español y saque para el bosnio cuando dio un golpe sobre la mesa. Apretó el puño, gritó vamos y, tras un punto épico marca de la casa en el que se señaló a la oreja para deleite de la afición, rompió el servicio de Dzumhur para empezar a salir del callejón en el que se había metido.

Volvía a sonreír Alcaraz, volvía a disfrutar con algunos peloteos para enmarcar. Pero aún tuvo que sudar un poco más para solventar su estreno en Cincinnati.

Con 4-2 y todo en apariencia encarrilado, Alcaraz volvió a perder su servicio y el set se complicaba una vez más (4-3).

Pero esta vez se repuso de inmediato con un break justo a continuación (5-3) y ya no miró atrás para certificar con victoria -y con una celebración de mucha garra y rabia- su retorno a las pistas.