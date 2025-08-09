Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Dzumhur en Cincinnati: horario y dónde ver su próximo partido

Se acerca la hora. Carlos Alcaraz debuta este fin de semana en el Masters 1.000 de Cincinnati. El tenista español llega al torneo con la expectación de jugar otra final contra su gran rival, Jannik Sinner. En lados opuestos del cuadro, solo se verían en el partido por el título.

Tras su épico enfrentamiento en Wimbledon, donde Sinner ganó su primera corona en la hierba londinense, ambos decidieron tomarse un descanso. Una pausa que llegó para recuperar fuerzas antes de afrontar el tramo final de la temporada con el último Grand Slam.

Sinner y Alcaraz optaron por no participar en el Masters 1.000 de Toronto. Ahora sí, volverán a la acción en Estados Unidos mientras se preparan para el US Open de este mes.

Alcaraz volverá al cuadro principal contra el el ucraniano Damir Dzumhur, que resultó ganador del duelo entre el italiano Mattia Bellucci. Dzumhur, que ocupaba el puesto 18 hace siete años, también intenta volver a asomar la cabeza en el circuito.

Si el favoritismo por ranking se impone, Alcaraz se medirá en tercera ronda al holandés Tallon Griekspoor, cabeza de serie número 26, y luego al checo Jakub Mensik, preclasificado número 16. En cuartos, su rival más probable es el australiano Álex de Miñaur.

Si quiere vengarse de Sinner en una hipotética final, el joven de 22 años deberá superar a Alexander Zverev si ambos rivales llegan a la ronda de semifinales. El murciano ya sabe lo que es llegar a la final aquí, tras perder ante Djokovic el partido por el título en Cincinnati 2023.

Carlos Alcaraz empezó a principios de semana su acondicionamiento para Cincinnati, el último Masters 1.000 antes del US Open. Tras varios entrenamientos, el murciano está listo para el asalto del torneo en tierras americanas-

El murciano, invicto en sus últimos once partidos en Masters 1.000 tras ganar en Montecarlo y Roma, afronta su primer evento en pista rápida desde marzo en Miami, donde cayó en el estreno ante David Goffin.

Es muy probable que Sinner, de 23 años, no tenga problemas en su primer partido. Podría enfrentarse al checo Vít Kopriva, siempre que el número 80 del mundo logre vencer a un jugador de la fase previa en su debut sobre el cemento.

En tercera ronda, Sinner podría chocar con el canadiense Gabriel Diallo, quien a su vez estrenará torneo contra el argentino Sebastián Báez o el veterano David Goffin.

No será hasta los octavos de final cuando el camino se complique para el italiano. Allí podría verse las caras con el decimotercer cabeza de serie, Tommy Paul. Además, el cuarto favorito, Taylor Fritz, acecha en su lado, aunque no lo vería hasta una hipotética semifinal.

Sin Djokovic en Cincinnati

El torneo también se ha visto afectado por renuncias de última hora. Por segunda temporada consecutiva, Novak Djokovic se retiró para gestionar su carga de trabajo antes del US Open. La estrella británica Jack Draper tampoco estará por lesión, al igual que Alexander Bublik.

Otra figura a seguir es la del español Alejandro Davidovich Fokina, cabeza de serie número 17, que empezará ante el ganador del duelo entre el chino Yunchaokete Bu y el brasileño Joao Fonseca, uno de los referentes de la NextGen ATP.

Entre los duelos de primera ronda destacan también: Francisco Comesaña vs Jaume Munar, Camilo Ugo Carabelli vs Kei Nishikori, Juncheng Shang vs Tomás Etcheverry, Nicolás Jarry vs Pedro Martínez y Roman Safiullin vs Alejandro Tabilo.

Cuándo y dónde ver el debut de Alcaraz

El partido se disputará este domingo 10 de agosto, con un horario aún por determinar por parte de la organización del torneo.

El Masters 1.000 de Cincinnati arrancó el pasado 7 de agosto y la gran final se jugará el 18 de este mes. La competición podrá seguirse por Movistar Plus+ y Tennis TV.