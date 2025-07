Las 'calabazas' de una estrella del tenis a otra: "Le dije que soy muy mayor para él, y ahora ni me saluda"

En una revelación que ha sorprendido al tenis mundial, la jugadora Veronika Kudermetova ha desvelado detalles de un inesperado intento de cortejo dentro del circuito en el podcast La primavera nos llama, dirigido por Elena Vesnina.

Kudermetova, de 28 años y nacionalidad rusa, relató que el tenista danés Holger Rune, de 22 años, recurrió a varios mensajes directos en Instagram con la intención de iniciar una relación más allá de la amistad deportiva.

"Le dije a Rune que soy demasiado mayor para él y que si mirara mi Instagram, se daría cuenta de que estoy casada", explicó la jugadora rusa, dejando claro que su respuesta fue contundente desde el primer mensaje recibido.

Sergei Demekhine, entrenador y exjugador de 41 años, es el esposo de Kudermetova, circunstancia que reforzó su rechazo. La tenista quiso dejar claro que su vida sentimental no admitía coqueteos ajenos.

La respuesta de Rune no se hizo esperar: "Me respondió diciendo que lo sentía, y desde ese momento, ni me saluda cuando nos cruzamos por los torneos", relató Kudermetova entre risas por la escenas vivida.

Este episodio coincidió en el tiempo con la relación sentimental que Rune mantiene con la modelo Carolina Donzella, lo que añade un nuevo capítulo de polémica al entorno mediático que rodea al joven tenista danés.

Rune y Kudermetova

Holger Rune llegó a alcanzar el número 4 del mundo y actualmente figura en el puesto número 9 del ranking ATP, mientras que Veronika Kudermetova ostenta dos títulos en su palmarés y ocupa el puesto 40 en la clasificación WTA.

La tenista rusa ha logrado dos títulos profesionales y llegó a ser top nueve mundial. Su presencia en dobles e individuales la ha convertido en una de las tenistas más constantes del circuito, con algunas destacadas en torneos de Grand Slam.

Las redes sociales estallaron tras la confesión: usuarios criticaron la supuesta 'rotura de códigos' y otros defendieron la sinceridad de Kudermetova. El contraste entre la profesionalidad deportiva y la anécdota personal generó múltiples debates.

Mientras tanto, Rune mantiene la concentración en la pista: esta semana debutó en el Masters 1.000 de Toronto venciendo en dos sets al francés Giovanni Mpetshi Perricard y se prepara para su siguiente encuentro frente a Alexandre Müller, este jueves.

Holger Rune, en Wimbledon 2023 Reuters

En un panorama donde figuras como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner lideran la renovación del tenis, las anécdotas extradeportivas recuerdan que, más allá de los rankings, los deportistas también viven historias personales que traspasan el cuadro central.

El podcast La primavera nos llama, conducido por la extenista Elena Vesnina, se ha convertido en una plataforma de referencia para las voces femeninas del tenis, permitiendo momentos de autenticidad y confidencias inusuales en entrevistas distendidas.

Este suceso podría afectar la dinámica entre ambos en próximos torneos, ya que el distanciamiento gestado tras la negativa de Kudermetova y su iniciativa para hacerlo público seguiro seguirán dando que hablar.