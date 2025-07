Carlos Alcaraz habla alto y claro sobre su objetivo para lo que queda de temporada: "El año pasado me costó mucho"

En una charla concedida a la Gazzetta dello Sport, Carlos Alcaraz desgranó sus metas inmediatas tras una breve tregua en el circuito y la derrota en la final de Wimbledon.

Con la temporada de pista dura a la vuelta de la esquina, su principal ambición es clara: "Estoy listo para volver a recuperar el número uno del mundo. El año pasado, después de los Juegos Olímpicos, no logré grandes resultados, así que no tengo muchos puntos que defender hasta final de año".

"Lo daré todo en los próximos torneos para ganar tantos puntos como sea posible. Sé que a Sinner no le importa si tiene que defender muchos puntos. Es un luchador que siempre juega para ganar y no deja que el ranking le afecte. Mi principal objetivo es recuperar el primer puesto del ranking".

El murciano, número dos de la ATP, repasó a continuación la gran rivalidad que mantiene con el italiano Jannik Sinner: "Es fantástica para el deporte, ya que anima a la gente a ver y a jugar al tenis. Partidos como los que jugamos en Roland Garros y Wimbledon son muy esperados y cuantos más partidos juguemos entre nosotros, más gente seguirá el tenis".

"Cada vez que nos enfrentamos, nos superamos a nosotros mismos y nos llevamos al límite. Además, el tenis es un deporte que permite ser grandes rivales en la pista y a la vez mantener el respeto mutuo. Sinner y yo somos buenos amigos y podemos hablar de muchas cosas fuera de la pista. Le tengo mucho respeto, es una gran persona y espero que podamos mantener siempre esta relación".

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, tras la final de Wimbledon 2025 Reuters

Sobre el último épico duelo en París, Alcaraz admitió seguir sorprendiéndose de su remontada. "A menudo pienso en la final de Roland Garros y todavía no sé cómo le di la vuelta a ese partido. En el deporte y también fuera de él hay que seguir creyendo hasta el final".

"El tenis es un deporte largo y exigente y estás solo con tus pensamientos. Esa fue la clave en la final de Roland Garros contra Sinner: creer que puedes ganar el partido incluso en los momentos más difíciles y sin desanimarte".

La salud mental, otro de los pilares de su rendimiento, también protagonizó la conversación. Consciente de las exigencias del circuito, Alcaraz resaltó la labor de su psicóloga deportiva:

"Tengo una psicóloga desde hace cinco años y me ayuda muchísimo. Siento mucho la diferencia respecto a antes de tenerle. A veces tengo pensamientos negativos pero me ayuda a gestionarlos y me da consejos sobre cómo lidiar con el estrés de los partidos y las cosas han mejorado. Todo está en la cabeza pero no sólo es un tema mental, también depende del partido y cómo lo afrontes".

Alcaraz, en Cincinnati en 2024 Reuters

Tras un breve descanso, el jugador de El Palmar tiene previsto reaparecer en el Masters 1.000 de Cincinnati, que se disputará del 7 al 18 de agosto.

Allí, según avanzó, buscará "sumar todo lo que sea posible" para acercarse de nuevo a lo más alto de la clasificación. Consciente de que su adversario italiano defenderá muchos puntos, Alcaraz se muestra preparado para un duelo a largo plazo.

Más allá de resultados y rankings, el tenista reflexionó sobre la evolución de su temporada: "He hecho cosas muy importantes. He cumplido con los objetivos clave marcados a inicios de año y quiero seguir en esta línea".

"En Wimbledon di lo mejor de mí, pero el nivel de Jannik fue extraordinario. Ese partido me demostró que hay que seguir creyendo en uno mismo hasta el final, sin desanimarse nunca, pase lo que pase", concluyó.