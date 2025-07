Murray revela el verdadero motivo detrás de su ruptura con Djokovic: "No me sentía cómodo con sus exigencias técnicas"

Andy Murray y Novak Djokovic sorprendieron al mundo del tenis en mayo al anunciar el final de su corta colaboración profesional. Apenas seis meses después de que Murray asumiera el reto de guiar al serbio, ambos pusieron fin a una de las alianzas más esperadas de la temporada, justo antes de Roland Garros.

El motivo de la ruptura ha sido revelado por el propio Murray y lanza luz sobre la complejidad de pasar de jugador de élite a entrenador en la cima del circuito.

Murray, tres veces campeón de Grand Slam, confesó que entrenar a Djokovic resultó mucho más desafiante de lo anticipado. En una entrevista reciente, explicó que el serbio le pedía constantemente información técnica y análisis detallado sobre su propio juego. Esta demanda terminó por desbordarlo.

"Novak me pedía mucha información técnica y yo no me sentía muy cómodo con ello", admitió el escocés. La situación puso en evidencia una brecha entre lo que un exjugador puede aportar desde la experiencia y lo que se requiere pedagógicamente en el entrenamiento de un número uno del mundo.

Corta relación

La relación profesional entre ambos comenzó en noviembre del año pasado, apenas Murray colgó la raqueta tras su retiro oficial. Aceptó el reto movido por la admiración y el deseo de aprender y aportar desde otro rol. Sin embargo, la transición de la pista al banquillo se le hizo cuesta arriba, especialmente en el ámbito técnico.

A pesar de algunos resultados positivos, como llegar a las semifinales del Open de Australia y la final del Masters de Miami, el día a día expuso las diferencias de enfoque. "Aprendes mucho sobre tus puntos débiles. Para muchos exjugadores es muy diferente ser jugador y luego entrenador", reconoció Andy Murray.

En esta etapa como entrenador, Murray entendió que ser coach de un tenista consagrado implica no solo transmitir experiencia, sino dominar lenguajes y metodologías propias de la enseñanza. "Me gustaría trabajar y aprender de alguien muy fuerte en el aspecto técnico", reconoció.

Por su parte, Djokovic elogió el esfuerzo y dedicación del escocés durante este corto ciclo. Agradeció públicamente "todo el trabajo duro, la diversión y el apoyo dentro y fuera de la pista" y aseguró que la ruptura fue solo profesional, sin afectar la amistad que comparten desde hace más de una década.