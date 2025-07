Wimbledon, el torneo de los 'matagigantes': un dato inédito desde 2004 que deja un camino asequible a la final para Alcaraz

Wimbledon se ha convertido en una escabechina. La hierba del All England Club está siendo toda una quimera para los cabezas de serie y casi la mitad de ellos ya han dicho adiós al tercer Grand Slam del año a las primeras de cambio.

Una primera ronda que ha estado repleta de sorpresas cargándose de golpe y porrazo a cuatro de los 10 mejores tenistas del planeta. Quizá por el calor, por la poca preparación de alguno de ellos o simplemente por mérito de sus rivales. No hay quien se libre de este torneo 'matagigantes'.

Hasta el momento, los descalabros más sonados han sido los de Zverev, Musetti, Rune y Medvedev. Cuatro de los mejores jugadores del circuito y que se han visto sorprendidos por tenistas con mucho menos nivel que ellos.

Rune fue el primero en decir adiós. El noruego midió sus fuerzas ante el chileno Jarry (143 del mundo) y llegó incluso a ponerse con dos sets de ventaja. De golpe y porrazo se desconectó y su rival lo aprovechó para subirse a sus barbas y dejarle KO.

Ese mismo día, el lunes 30, Medvedev volvió a naufragar en un torneo importante. Algo muy habitual en él en estos últimos casi dos años. El ruso fue incapaz de superar a Bonzi, quien le arrebató dos sets en el tie break y venció con mucha facilidad en la cuarta manga.

Tsitsipas se unió a la debacle de los grandes después de retirarse por lesión cuando caía con contundencia ante Royer por 2-0, pero la desgracia de los favoritos se incrementó en la segunda jornada del torneo.

Tsitsipas abandona Wimbledon tras sufrir una lesión. REUTERS

Ya se habían visto varias sorpresas, pero Zverev y Musetti se encargaron incrementar todavía más la incredulidad de los aficionados al tenis. El italiano, semifinalista en Roland Garros, se mostró totalmente desconocido frente a Basilashvili, 126 del ranking. Por su parte, Zverev sucumbió en cinco sets ante Rinderknech.

El alemán, dejó impactados a todos con sus declaraciones tras la derrota: "A veces me siento muy solo en la pista. Tengo problemas a nivel mental, lo llevo sintiendo desde después del Open de Australia. Estoy intentando encontrar maneras de salir de este atolladero, pero vuelvo a caer".

Zverev se lamenta durante el partido contra Rinderknech. REUTERS

"Me siento solo en la vida en general ahora mismo, y eso no es agradable. Me cuesta encontrar la alegría fuera de la cancha y me siento muy pero que muy solo. Jamás había experimentado algo así. Mi problema no es el tenis ahora mismo, sino encontrar algo dentro de mí", añadió.

En total, hasta 13 cabezas de serie dijeron adiós a Wimbledon en la primera ronda (Zverev, Musetti, Rune, Medvedev, Cerundolo, Humbert, Popyrin, Tsitsipas, Shapovalov, Bublik, Michelsen, Griekspoor y Berrettini). Un registro que no se veía desde el Open de Australia de 2004. En el certamen inglés, el récord era de 11.

En la segunda llegaron más eliminaciones, siendo la de Tiafoe la más sonada de todas. El norteamericano perdió contra Norrie después de llevarse el primer set del choque.

El camino de Alcaraz

Quien de momento resiste a esta caída de los grandes es Carlos Alcaraz. Eso sí, pudo quedarse también fuera a las primeras de cambio. El murciano se vio sorprendido por Fognini y tuvo que sellar el pase a la segunda ronda en el quinto set.

Cambiaron las cosas en la segunda ronda frente a Oliver Tarvet, un tenista que cuenta únicamente con dos partidos en el circuito ATP y que no logró dar la campanada y poner en apuros al bicampeón de Wimbledon.

Alcaraz ya está en tercera ronda y tiene un camino bastante accesible hasta la final del torneo. En el sorteo esquivó la bala de Djokovic, Draper o Shelton, pero tras la primera jornada se quitó de un plumazo a un puñado de rivales peligrosos.

Carlos Alcaraz celebra la victoria contra Fognini. REUTERS

Cayó Tsitsipas, su hipotético rival en octavos. Perdió también Rune, su probable contrincante en los cuartos de final. Y se le borraron del mapa Zverev y Medvedev en unas posibles semifinales. El único en pie es Fritz, quien ahora mismo parece su gran piedra en el camino.

Mientras tanto, Sinner y Djokovic siguen haciendo los deberes en el otro lado del cuadro. Lo lógico es que ambos se midan en semifinales y todo lo que uno de los dos no acabe en la final sería una sorpresa mayúscula.

El cuadro femenino

Si la primera ronda dejó muchas sorpresas en el torneo masculino, lo mismo se puede decir en el cuadro femenino. En este caso fueron 10 las tenistas cabezas de serie que se quedaron fuera, cuatro de ellas dentro del top10 del ranking WTA.

Coco Gauff (2) cayó de forma inesperada contra Yastremska en dos sets, su compatriota Jessica Pegula (3) hizo lo propio contra Cocciaretto, Zheng (5) no pudo con Siniakova y Paula Badosa (9) no fue capaz de eliminar a Boulter. En segunda ronda se fue a casa Paolini, número 5 del WTA.

Coco Gauff, tras perder en primera ronda de Wimbledon. REUTERS

Un descalabro de varias de las mejores del planeta y que dejaron solas en combate a Sabalenka, Swiatek y Paolini. Serán ellas las que intenten mantener el orden en un torneo que se ha vuelto caótico nada más dar su pistoletazo de salida.