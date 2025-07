La familia Alcaraz continúa coleccionando éxitos: Jaime se proclama campeón de Europa

Mientras Carlos Alcaraz sigue dando pasos hacia la conquista de su tercer Wimbledon consecutivo, las alegrías para la familia Alcaraz Garfia no dejan de llegar.

Esta vez lo hacen con Jaime, el pequeño de los hermanos, quien este miércoles se proclamó campeón de Europa de la categoría sub14 con la selección española.

El equipo estaba formado por el canario Stefan Shangichev, el sevillano Pepe García Ruiz, el propio Jaime y Nico Pérez Durán, capitán del cuadro nacional. El murciano no disputó ningún partido en la final, pues sus compañeros lograron los dos puntos para sellar la séptima Copa del Sol en el palmarés del tenis español.

🇪🇸 6-3 🇸🇰



Así lo celebran Pepe García y Jaime Alcaraz en el banquillo



España, a un set de revalidar la Copa del Sol

Jaime vivió el triunfo de sus compatriotas desde la grada. Se le vio muy concentrado y celebrando con euforia alguno de los puntos más importantes de su país.

En crecimiento

Poco a poco, Jaime está consolidándose como una de las grandes promesas del tenis español gracias a sus destacados inicios y éxitos en las categorías inferiores.

Uno de sus primeros grandes logros llegó al conquistar el Rafa Nadal Tour by Santander en la categoría sub-12, un circuito en el que también brilló su hermano Carlos en su etapa formativa.

Además, ha sumado títulos autonómicos tanto en categoría individual como en dobles, destacando especialmente el campeonato regional infantil logrado el mismo día que Carlos conquistaba su segundo Roland Garros.

Mientras tanto, su hermano Carlos intenta protegerle en sus primeros pasos en el tenis. Así lo mostró hace unos meses en unas declaraciones hacia él.

"Él está viajando a nivel nacional, fuera de Murcia, y una de las cosas que me preocupa es que la gente le atosigue mucho. 'Está jugando el hermano de Carlos Alcaraz, tal'. No me gusta que la gente le pueda llegar a presionar de esa manera", dijo.

"Alguna vez he tenido que salir a decir que no se le pongan tantas expectativas. Tiene solo 14 años, es muy joven para decir que es el 'nuevo Carlos Alcaraz' o que 'se parece mucho a su hermano'. Todavía es muy pronto. Ponerle esas expectativas a un chico de 14 años es complicado", añadió.