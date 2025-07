Carlos Alcaraz - Jan-Lennard Struff, Wimbledon: horario y dónde ver por TV el partido de tenis

Carlos Alcaraz ha comenzado de menos a más el tercer Grand Slam de la temporada después de vencer con mucho sufrimiento a Fognini y llevarse una cómoda victoria ante Oliver Tarvet. En tercera ronda le espera el alemán Jan-Lennard Struff.

El alemán consiguió ganar a Alcaraz en su primer enfrentamiento, en Roland Garros 2021 y desde entonces ha acumulado tres derrotas, las ya citadas en Wimbledon 2022 y Madrid 2023 y también en Madrid el año pasado.

El germano, finalista en su día del Masters 1.000 de Madrid, donde perdió precisamente contra Alcaraz, ha caído poco a poco cayendo en el ránking por los problemas físicos y ha llegado a este Wimbledon como número 125 del ránking.

El murciano, con una cara a cara de 3-1 contra Struff, disputará su tercer partido consecutivo en la central esta edición, mientras que para Davidovich supondrá el primer partido de su carrera en la pista principal de Wimbledon.

"No es algo que prestemos mucha atención, porque sinceramente si no me lo hubieras dicho no lo hubiese sabido. Ahora mismo ya no tengo vértigo ninguno en saber estadísticas, y una vez las sé las disfruto. Me siento orgulloso de poner mi nombre en esa lista de leyendas", afirmó Alcaraz en rueda de prensa.

¿Cuándo se juega el partido de Wimbledon entre Alcaraz y Struff?

El duelo de tercera ronda de Wimbledon entre el tenista español y el jugador alemán se disputará el viernes 4 de julio no antes de las 16:00 hora peninsular.

¿Dónde se juega el partido de Wimbledon entre Alcaraz y Struff?

El partido entre Alcaraz y Struff se va a disputar en la Central del All England Club.

¿Dónde se podrá ver el partido de Wimbledon entre Alcaraz y Struff?

En España, el enfrentamiento entre el número 2 del mundo y el 125 del ranking se podrá ver a través de Movistar+. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el duelo.