Sinner, una máquina perfecta en los Grand Slams: el tenista más regular de los últimos años amenaza Roland Garros

El tiempo no pasa por Jannik Sinner. A pesar de los tres meses de inactividad en tiempos convulsos con el positivo por clostebol, la posterior sanción, los recursos presentados y la decisión final, el tenista italiano ha vuelto a las pistas con una versión completamente arrolladora.

Su estado físico era todo una incógnita después del castigo impuesto por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). No obstante, en su reaparición consiguió llegar a la final de Roma y, por el momento, sus actuaciones sobre la tierra batida de París están siendo una oda al tenis.

Jannik Sinner no deja de asombrar por su estado de forma sin apenas rodaje en la gira de tierra. Con el único bagaje de los seis partidos en el Masters 1000 de Roma, el número uno mundial está ejerciendo como tal en Roland Garros, escenario donde todavía no ha encontrado oposición.

El italiano se plantó el miércoles en las semifinales del torneo tras derrotar a Aleksandr Búblik, número 62 del mundo, por 6-1, 7-5 y 6-0, es decir, Sinner sigue sin perder un solo set. Su dominación es total puesto que tan solo ha cedido 36 juegos en cinco partidos. Una locura.

En su corta carrera ya tiene tres Grand Slams y en la 'Ciudad de la Luz' va camino de conseguir el cuarto. Dos partidos le separan de ganar el entorchado más importante del circuito de la tierra batida y uno de los más prestigiosos por la historia que guarda.

El tenista de los récords

Tal y como viene sucediendo en las dos últimas temporadas, el primer cabeza de serie no ha faltado a la cita con las semifinales de los Grand Slams. De hecho, incluso para encontrar la última vez que Sinner no estuvo entre los ocho mejores tenistas hay que remontarse a la cuarta ronda del US Open 2023 cuando cayó en octavos de final.

Desde entonces, la secuencia es: campeón del Open de Australia, semifinalista de Roland Garros, cuartofinalista en Wimbledon, vencedor del Abierto de los Estados Unidos y otra vez en Australia, y entre los cuatro mejores sobre la tierra batida de París.

Tras ganar a Andrey Rublev, a sus 23 años y 282 días Jannik Sinner se convirtió en el quinto tenista más joven en encadenar seis cuartos de final en los 'majors' de la Era Open. Le superan en esa estadística Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Pete Sampras y Novak Djokovic.

Jannik Sinner celebra la victoria ante Búblick en cuartos de final de Roland Garros. Reuters

Ya son 19 las victorias consecutivas de Sinner en los 'majors' y 72 en los grandes escenarios, un récord en su país en la Era Open. Están aún lejos de los 30 partidos ganados del tirón que estableció Novak Djokovic, entre la primera ronda de Wimbledon 2015 y la tercera de 2016.

Por segunda vez en 65 años, Italia ha clasificado a dos representantes en las semifinales de un 'major'. En esa ocasión fueron Nicola Pietrangeli y Orlando Sirola. En 2025 son Sinner y Lorenzo Musetti.

"Es casi como una fuerza gravitacional. Una vez que Sinner empezó a despegar, y luego Paolini también lo hizo, todos pueden subirse a su estela y avanzar, porque ahora todos (en Italia) saben exactamente qué está haciendo el mejor jugador del mundo.

Siendo italiano, tienen la oportunidad de conocer todo sobre cómo se entrena y aprovecharlo", reconoció Jim Courier en declaraciones para Eurosport.

Los avisos a Alcaraz

El transcurso de Roland Garros va camino de confirmar que volverá a ver una final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, aunque el tenista italiano tendrá un hueso duro de roer en semifinales como es el renacido Novak Djokovic; mientras el español se cita con Lorenzo Musetti.

En el 'juego psicológico' que mantienen el murciano y el de San Candido por ver quién solventa sus partidos con mayor facilidad, los 'ataques' de Alcaraz son contrarrestados inmediatamente por Sinner.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tras enfrentarse en Miami 2023 Reuters

"Me encanta verle jugar. No es que apunte con la libreta, pero me ayuda a estudiar a los rivales. Sinner me inspira a dar mi mejor nivel en los partidos e intentar ahorrar energía todo lo posible", se sinceraba Alcaraz la noche del martes tras pasar por encima de Tommy Paul en los cuartos de final.

Carlitos cedió cinco juegos y anotó un 6-0, el decimoséptimo de su carrera. Un juego más perdió Sinner ante Alexander Bublik para cerrar un resultado favorable de 6-1, 7-5 y 6-0, en 1 hora y 49 minutos. Un total de 15 minutos diferenciaron las dos exhibiciones.

Jannik jugará su sexta semifinal en un gran escenario de la raqueta, una menos que Alcaraz. El presente y el futuro pertenece a sus raquetas.