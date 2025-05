El desprecio de un entrenador icónico del tenis a Djokovic: "Al lado de Nadal o Federer es un jugador mediocre"

Patrick Mouratoglou, uno de los entrenadores más icónicos del siglo XXI en el tenis, quedó en boca de todos después de unas sorprendentes declaraciones acerca de la figura y el nivel de Novak Djokovic.

En el podcast Bartoli Time, el que fuera técnico de estrellas como Serena Williams o Tsitsipas, no dudó en cargar sobre el tenista serbio en referencia a su comparación con Rafa Nadal y Roger Federer, los otros dos miembros del 'Big Three'.

"Cuando observas el tenis de Djokovic a los diecinueve años, en ningún momento puedes pensar que va a convertirse en lo que es hoy", comenzó diciendo Mouratoglou antes de atacar a 'Nole'.

"Hoy, si eres realmente observador, es un jugador comparado con los otros dos, es terrible decirlo, pero es casi mediocre. Lo hace todo muy bien, pero en realidad no tiene golpes fuertes", afirmó el entrenador.

"No había nada en su tenis que hiciera pensar que podía llegar a ser casi la mitad de lo que llegó a ser, pero mentalmente su confianza en sí mismo, su ambición, su atención a los detalles le convirtieron en el más grande de todos", añadió.

Mouratoglou no dudó en que la clave del serbio reside en su mentalidad: "Novak llegó con un juego muy mediocre. Incluso a día de hoy, al final de su carrera, es increíble que sea el más fuerte de los tres. Lo que realmente marca la diferencia, es el estado de ánimo, la mentalidad".

Patrick Mouratoglou. EFE

En definitiva, unas palabras que no concuerdan con las que pronunció hace unos años cuando sonaba para ser entrenador de Djokovic.

"Novak es el mejor jugador del mundo, incluido la tierra. Puede sonar extraño lo que digo si se miran los títulos de Rafa en Roland Garros, pero la realidad es que Novak le ha ganado muchas veces en tierra", dijo.

Preparando Roland Garros

Mientras tanto, después de no estar en Roma, Djokovic apura su puesta a punto de cara a un Roland Garros que empieza en estos próximos días. El serbio debuta este miércoles en el ATP250 de Ginebra con el objetivo de ganar tras tres derrotas consecutivas.

Djokovic, además, anunció que Dusan Vemic y su ayudante, Boris Bosjankovic, serán sus nuevos entrenadores después de haber roto hace apenas una semana con un Andy Murray con quien llevaba trabajando desde enero.

"Está aquí y estará en París. Boris Bosjankovic, que fue analista y también ayudante de entrenador, ayudará a Vemic. Después ya veremos. No tengo prisa y no sé si tendré a alguien más en mi equipo o no. Me siento bien con ellos ahora", dijo Djokovic.