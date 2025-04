Carlos Alcaraz, lesionado: qué tiene, qué torneos se pierde y cuándo volverá a jugar

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open. El tenista murciano tiene una lesión, la cual sufrió en la final del Conde de Godó. Se pierde el Masters 1.000 en la capital y se crea un interrogante en torno a su presencia en futuros torneos de la gira por tierra batida.

El número tres del mundo, que no se había ejercitado ningún día desde que llegó el pasado lunes a Madrid, cuando se hizo las últimas pruebas, hizo pública su decisión en una rueda de prensa. Alcaraz prefiere recuperarse bien de sus molestias y con la mente puesta en Roland Garros, su gran objetivo y donde triunfó el pasado año.

Deja de lado Madrid el ganador de cuatro Grand Slam, que tiene en su programa el Masters 1.000 de Roma, a continuación de Madrid, y que también es una incógnita, y después la cita de París, el segundo grande del curso. "El lunes me hago otra prueba. A partir de ahí cogeremos los tiempos y valoraremos cómo serán las próximas semanas, según esté mi cuerpo", explicó Alcaraz.

En cuanto a los tiempos de recuperación, hizo un pronóstico sin querer dar nada por sentado: "Creo que en una semana o en un par volveré a entrenar poco a poco. No quiero dar nada por hecho, pero creo que para Roland Garros estaremos seguro y espero estar en Roma".

Las fechas son las siguientes: el Masters 1.000 de Roma se jugará en el Foro Itálico del 7 al 18 de mayo y precederá al segundo Grand Slam del año, Roland Garros, que se disputará entre el 25 de mayo de 2025 y el 8 de junio.

Qué lesión tiene Carlos Alcaraz

“Como todos sospechabais por no poder entrenar estos días, en la final de Barcelona todos visteis que entró el fisio para tratarme el aductor y psoas derecho, pero también noté otra cosa en el isquio izquierdo. El martes me hice otras pruebas, estuve esperando a ver si podía llegar a jugar en buenas condiciones a Madrid, he hecho todo lo que estaba en mi mano pero la cosa no mejoró mucho con los días", explicó Alcaraz sobre la lesión que tiene.

Hay que escuchar al cuerpo, aunque Madrid sea un torneo muy ilusionante y que juego con mucha ilusión. No han salido las cosas como yo quería para poder jugar aquí, hemos tomado la decisión de no tomar riesgos. Si jugaba, iba a estar jodido más tiempo de la cuenta. Había que tomar decisiones difíciles, y creo que hemos tomado la correcta. Intentaré descansar, recuperar, y estar lo antes posible en las pistas”, explicó Alcaraz en la mañana de este jueves en rueda de prensa, confirmando su baja.

Cuándo volverá a jugar Carlos Alcaraz

Alcaraz venía de jugar 10 partidos en 12 días. Ahora la incógnita es cuándo reaparecerá. “El lunes me hago otra prueba para ver cómo ha evolucionado, y a partir de ahí cogeremos los tiempos, valoraremos cómo van a ser las próximas semanas y cómo está mi cuerpo. A partir de ahí veremos, creo que en una o dos semanas volveré a entrenar poco a poco".

"No quiero dar nada por hecho, pero creo que para Roland Garros estaremos seguro, y el objetivo es estar en Roma. Estos días han sido completos, en Madrid siempre hay muchas cosas que hacer, ha habido actos que me han hecho mucha ilusión estos días a pesar de estar luchando con mi cuerpo para poder jugar”, señaló.