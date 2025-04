Carlos Alcaraz, Sara Sorribes y una lucha por cuidar su salud mental: "Muchas veces no te das cuenta que necesitas parar"

Hace justo un año de la retirada de Garbiñe Muguruza. La tenista española, una de las mejores de nuestra historia, dijo adiós a los 30 años después de una carrera con altibajos a la que la salud mental le privó de lograr muchos más éxitos. Habló sin tapujos del tema y destapó un tabú muy latente en el tenis.

Ahora, doce meses después, otra jugadora española ha decidido pausar su actividad profesional. Sara Sorribes ha dicho basta. Con 28 años y después de vivir sus mejores meses como tenista. A veces, alcanzar la gloria deportiva no es sinónimo de felicidad plena.

Al igual que Muguruza, Sorribes también se ha visto obligada a parar. Necesita frenar, coger distancia e ir poniendo las cosas en su sitio. Amueblar la cabeza y recuperar la ilusión por lo que ha sido el motor de su vida desde que era una niña.

"Vengo sufriendo desde hace muchos meses dentro de una pista de tenis. La Sara alegre y feliz que se ve fuera de la pista no es ni mucho menos la realidad de todo lo que llevo dentro", escribió la jugadora castellonense.

"He perdido la ilusión por entrenar, por mejorar e incluso por ir a los torneos. Los momentos de sufrimiento son muchísimos más que los de tranquilidad. Lo dice una persona a la que siempre le ha encantado trabajar, mejorar y competir. Por eso, además de necesitar ayuda, siento que necesito parar/descansar. No sé si definitiva o temporalmente", añadió Sorribes.

En Sorribes lo negativo pesa ahora mismo más que lo positivo. Sufre, no disfruta en la pista. Hace menos de un año ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de París, pero ahora su dinámica de los últimos tiempos le obliga a hacer una parada sin, de momento, fecha de retorno. Su cabeza marcará los tiempos.

El descanso de Alcaraz

El caso de Sorribes es algo mucho más habitual de lo que parece dentro del circuito del tenis mundial. Hasta los que parecen inmortales y acumulan todos los éxitos, como Carlos Alcaraz, también padecen estas situaciones.

El murciano, que se encuentra a las puertas de una nueva final en la temporada, esta vez en el Conde de Godó de Barcelona, quiso apoyar la decisión de su compatriota: "Es una pena ver a Sara, una persona tan alegre, decir estas palabras, pero le deseo que encuentre las respuestas que necesita pronto. Ojalá pronto podamos verla de vuelta", dijo.

Alcaraz se abrió y quiso también hacer una reflexión sobre la salud mental y su propia experiencia con ella: "Hoy día, nosotros y toda la gente le hacemos mucho caso a las redes sociales y leemos todo tipo de comentarios, pero le hacemos caso a lo negativo y eso nos afecta. El tenis es un deporte muy exigente, en el que competimos semana tras semana y en el que si no, tenemos que entrenar", introdujo.

"El nivel de exigencia mental es muy alto y muchas veces no te das cuenta de que necesitas parar hasta que llegas a un límite en el que parar unos días no es suficiente, sino que necesitas hacerlo mucho más. Yo, gracias a Dios, no he llegado a ese punto de tener que parar varios meses; simplemente he parado varios días y eso me ayudó", añadió.

Y es que el tenista de El Palmar decidió pausar después de caer en primera ronda del Masters 1.000 de Miami y firmar una gira por Estados Unidos con muchas dudas. Optó por pasar unos días en la Riviera Maya junto a su familia. Alejado del tenis y recargando las pilas para volver a su mejor nivel.

"A veces hay que saber qué necesita el cuerpo y la mente. Necesitaba unos días de desconexión y de aclarar ideas para darme cuenta de lo que realmente quería. Eso me ayudó a empezar la gira de tierra", dijo un Carlos Alcaraz que desde entonces ha ganado todos sus partidos.