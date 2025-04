La pareja Djokovic - Murray se rompe: el serbio confía en un conocido para Mónaco y duda si se verán en Roland Garros

Novak Djokovic afronta el inicio de la temporada de tierra batida con un cambio inesperado en su equipo técnico: Andy Murray, con quien había iniciado una sorprendente colaboración como entrenador, no estará presente en el Masters 1000 de Montecarlo.

El propio serbio confirmó que su antiguo rival y ahora asesor no lo acompañará esta semana, dejando abierta la incógnita sobre su presencia en futuras citas, incluida Roland Garros.

Tras su derrota en la final del Masters de Miami, Djokovic regresa a la competición en Mónaco sin grandes expectativas, pero sí con una figura muy especial en su banquillo: su hermano Marko Djokovic.

El serbio, número 5 del mundo, explicó que la ausencia de Murray no fue una sorpresa para él, ya que nunca estuvo previsto que participara en esta etapa del calendario.

Djokovic aclaró que el Masters de Montecarlo no figuraba en el calendario acordado con Murray. "Nunca fue parte del programa ni del acuerdo trabajar con Andy esta semana", explicó durante una rueda de prensa.

A la pregunta sobre el paradero de su compatriota, el serbio respondió entre risas: "No tengo ni idea, para ser honesto. Hablé con él hace cuatro o cinco días y estaba en casa. Supongo que está ocupado con la familia y trabajando en su swing de golf. Eso debe ser su prioridad ahora mismo".

Novak Djokovic, en el Masters 1.000 de Miami Reuters

Con un tono distendido, Djokovic reveló que ha recurrido a una opción de confianza para cubrir temporalmente la vacante de Murray: su hermano menor, Marko.

Aunque su trayectoria como jugador profesional fue modesta —alcanzó un ranking máximo de 574 en 2019—, Marko ya ha formado parte del entorno de trabajo de Novak en el pasado, y su presencia tiene un valor más emocional que técnico.

Decisión emocional y familiar

"Estoy aquí con mi hermano. Él me está ayudando esta semana como entrenador. Eso me ayuda en otro nivel, también emocional. No paso mucho tiempo con él y tenerle aquí es genial para mí", expresó Djokovic.

Con estas palabras, el campeón de 24 Grand Slams subrayó que la presencia de Marko responde más a una necesidad de apoyo personal que a una estrategia técnica específica para Montecarlo.

El objetivo inmediato de Djokovic no parece centrarse en los resultados. Consciente de que es su primer torneo sobre tierra esta temporada, reconoció que no espera grandes logros en este inicio de gira.

Más bien, busca recuperar sensaciones y preparar el terreno para retos mayores como el Masters de Madrid o el Grand Slam de París.

Una dupla que promete

La colaboración entre Djokovic y Murray sorprendió al mundo del tenis durante la pretemporada, apenas unos meses después del retiro oficial del británico.

Desde entonces, Murray ha acompañado a Djokovic en torneos como Indian Wells y Miami, aportando su experiencia desde el banquillo.

En la cita de Florida, el serbio alcanzó su primera final en casi medio año, un indicio del posible impacto positivo del escocés en su rendimiento.

"Hablamos sobre Miami, obviamente con un sabor amargo por perder la final. Pero creo que fue un gran torneo, con tenis de alto nivel. No perdí un set hasta la final, serví bien, jugué bien. Simplemente, él fue mejor en los tiebreaks", reflexionó Djokovic.

Mirando a Madrid y París

El siguiente reencuentro entre Djokovic y Murray está previsto para el Masters 1000 de Madrid, que comienza el 23 de abril.

"Estamos planeando estar juntos en Madrid. Y después veremos. Roland Garros, probablemente, pero tenemos que hablarlo después de Madrid", adelantó el serbio, sin confirmar aún la continuidad de la alianza más allá del torneo español.

La indefinición sobre Roland Garros deja abierta una posibilidad que entusiasma e intriga al circuito: ver a dos ex rivales, ahora unidos, intentando conquistar uno de los títulos más exigentes del calendario.

Novak Djokovic, durante el Open de Australia 2025 Reuters

En este contexto, el vínculo entre Djokovic y Murray sigue siendo un experimento de alto perfil, sin compromisos a largo plazo ni un calendario cerrado.

El británico, retirado oficialmente del circuito, no ha descartado involucrarse más en el rol de entrenador, pero mantiene prioridades familiares y personales que lo alejan, por ahora, de una rutina constante en el circuito ATP.

Para Djokovic, rodearse de personas cercanas como su hermano o su ex rival Murray parece ser una estrategia de equilibrio emocional.

En un tramo de la temporada especialmente exigente, donde el físico y la concentración se ponen a prueba, el serbio parece valorar tanto el rendimiento como el acompañamiento humano. El futuro dirá si esta fórmula, inédita y cargada de simbolismo, puede traducirse en títulos.

De momento, Montecarlo marcará una pausa en la aventura conjunta entre Djokovic y Murray. Un paréntesis temporal, según parece, pero que podría convertirse en distancia definitiva si las circunstancias no se alinean. Todo dependerá de Madrid… y del golf de Murray.