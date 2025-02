Raducanu pagó muy joven la fama: la orden de alejamiento a un acosador y la carta que hizo saltar las alarmas en Dubái

La tenista británica Emma Raducanu enfrentó esta semana en Dubái una de sus peores experiencias cuando un hombre la acosó el lunes en el torneo y volvió a situarse frente a ella el martes. Este episodio ocurre menos de tres años después de la condena a un extrabajador de Amazon que la acosaba en su propia casa.

Todo comenzó en 2021, cuando Raducanu, si ni siquiera haber cumplido los 19 años, Raducanu alcanzó la cima del tenis mundial al ganar el US Open. Se convirtió en una estrella de la noche a la mañana, pero su carrera no ha despegado como se esperaba.

Sin más títulos en su palmarés, fuera del Top 50 de la WTA y golpeada por lesiones y la presión, su trayectoria ha sido diluyéndose.

La WTA anunció este martes la prohibición de la entrada a sus torneos a un hombre que acosó a la jugadora británica en Dubái y reafirmó su compromiso de "garantizar el bienestar" y "brindar todo el apoyo" a la tenista y su equipo.

Las alarmas saltaron un día antes: "El lunes 17 de febrero, Emma Raducanu fue abordada en un área pública por un hombre que exhibía una conducta obsesiva", informó este miércoles la WTA. "Este mismo individuo fue identificado en las primeras filas durante el partido de Emma el martes y fue posteriormente expulsado", añadió la organización.

En ese partido, Raducanu se mostró visiblemente afectada. Tras perder los dos primeros juegos, se acercó a la juez de silla para informarle lo sucedido y comenzó a llorar. Luego, se situó detrás de la silla hasta que el espectador fue retirado del recinto. La británica acabaría perdiendo ese partido ante la checa Karolina Muchova por 7-6 (8) y 6-4.

El acosador "tiene prohibido asistir a todos los eventos de la WTA a la espera de una evaluación de la amenaza". "La seguridad de las jugadoras es nuestra máxima prioridad y asesoramos a los torneos sobre las mejores prácticas en eventos deportivos internacionales", añadió la WTA. Además, la organización aseguró que "trabaja activamente con Emma y su equipo para garantizar su bienestar y brindarle todo el apoyo necesario".

El lunes empezó todo

El hombre que luego fue expulsado del partido de Raducanu en Dubái la había abordado en su hotel y le entregó una carta, lo que generó gran preocupación en la tenista, quien había avisado previamente al partido a la seguridad del torneo.

La precupación de la británica se hizo evidente en pista cuando, tras ver con sus ojos al acosador en la grada, rompió a llorar, se acercó a la árbitra Miriam Bley y se escondió detrás de la silla del juez.

El comunicado de la WTA ya reveló que Raducanu había detectado a alguien con "comportamiento obsesivo" el lunes, refiriéndose al hombre que se acercó a ella en su hotel y le entregó el mensaje escrito. Al notar la presencia del mismo individuo en su partido del martes, el equipo de seguridad actuó de inmediato y lo retiró de la zona.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad del acosador, aunque se sabe que no es ciudadano británico. Esto descarta una conexión con el caso de Amrit Magar, el conductor de reparto del noroeste de Londres condenado a una ordn de alejamiento de cinco años en febrero de 2022 por acosar a Raducanu en su casa.

En aquel momento, la tenista confesó que las acciones de Magar, quien merodeaba afuera de su casa, dejaba regalos y cartas y robaba objetos de su porche, la habían dejado "constantemente mirando a mi alrededor".

Amrit Magar drew a bizarre map of the 23-mile route he took to 19-year-old tennis star’s home pic.twitter.com/bvE47VT4Nj — George Odling (@odlinggeorge) January 28, 2022

"Desde que pasó todo esto, me he sentido muy nerviosa", declaraba Raducanu tras aquel desagradable incidente. "Me da mucha aprensión salir, especialmente si estoy sola [...] Por eso siento que me han arrebatado mi libertad. Estoy constantemente mirando mirando a mi alrededor. Me siento nerviosa y preocupada de que esto pueda volver a suceder", llegó a confensar.

El incidente aquel —y en parte el vivido esta semana en Dubái— recuerda otros casos de acoso en el tenis, como el ataque a Monica Seles en 1993. La ex número uno mundial fue apuñalada en la espalda durante un partido en Hamburgo por Günter Parche, un fanático de Steffi Graf. Tras el ataque a Seles, se implementaron nuevas medidas de seguridad en los torneos, aunque la sensación de inseguridad persiste entre muchas jugadoras.

Emma Raducanu, con el trofeo de ganador del US Open 2021 Reuters

Raducanu sorprendió al mundo en 2021 al convertirse en la primera mujer en ganar un Grand Slam tras clasificarse desde la fase previa. Sin embargo, su rendimiento ha sido irregular desde entonces.

Para encontrar estabilidad, ha trabajado con seis entrenadores en los últimos tres años. Actualmente, tras separarse de Nick Cadavay, aún no ha anunciado una nueva asociación. "Es una decisión que quiero tomar con calma. Creo que por eso no he saltado necesariamente a algo de inmediato, porque quiero asegurarme de que sea una buena opción", explicó Raducanu.

La carrera de Raducanu, a la que un día señalaron como el futuro del tenis femenino, se ha ido diluyendo entre lesión y la presión de una fama que llegó demasiado joven. Una fama que llegó a su vida acompañada de situaciones terroríficas que también le han marcado, como se volvió a ver en Dubái, y que han tenido que ver en inestable camino.