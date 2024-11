Rafael Nadal, en su despedida del tenis profesional: "No me he cansado de jugar, pero mi cuerpo no quiere más"

El 19 de noviembre de 2024 será una fecha inolvidable para Rafa Nadal y para el mundo del tenis. Ante un abarrotado Martín Carpena de Málaga con más de 10.000 espectadores, el tenista balear puso fin a su carrera profesional en un emotivo adiós marcado por la eliminación de España en los cuartos de final de la Copa Davis. Aunque el resultado no fue el esperado, el homenaje recibido reafirmó su estatus como leyenda del deporte.

Desde su primera victoria profesional en el ATP 250 de Mallorca en 2002, cuando apenas tenía 15 años, hasta este último partido, Rafa Nadal construyó una trayectoria única. Con 92 títulos, incluidos 22 Grand Slams (14 Roland Garros, 2 Abiertos de Australia, 4 Abiertos de Estados Unidos y 2 Wimbledon), y dos oros olímpicos, Nadal es uno de los mejores tenistas de la historia. A esto se suman cinco Copas Davis, una competición especial para él, por ser por equipos y representar a España.

Precisamente en la Copa Davis, donde debutó en 2004, se despidió veinte años después. En su último encuentro, se enfrentó al neerlandés Botic van de Zandschulp, quien lo derrotó en dos sets (6-4, 6-4). Aunque Nadal no logró brillar como en sus mejores tiempos, su grandeza como deportista fue reconocida por todos los presentes.

Tras su derrota, Nadal, desde el banquillo, animó a sus compañeros durante el resto de la eliminatoria, que concluyó con la eliminación de España. Sin embargo, el resultado no empañó el homenaje que la organización tenía preparado para él. Rodeado por su equipo, compañeros como Carlos Alcaraz y Roberto Bautista, y el seleccionador David Ferrer, Nadal recibió el cariño del público y de toda la comunidad del tenis.

Con un discurso sincero, el balear agradeció a los aficionados por su apoyo incondicional durante toda su carrera. "Han sido veinte años en los que me habéis llevado en volandas. En los momentos buenos, me ayudabais a ganar el siguiente punto, y en los malos, me empujabais a seguir peleando", declaró Nadal, visiblemente emocionado. También expresó su gratitud a su equipo, destacando la importancia de mantener relaciones personales profundas que van más allá de lo profesional.

"Me voy con la tranquilidad de que -de alguna manera- he dejado un legado deportivo y personal".

"Uno nunca quiere llegar a este momento. No estoy cansado de jugar al tenis, pero el cuerpo no quiere más, y hay que aceptarlo. Me siento un privilegiado por haber convertido mi afición en mi profesión durante tantos años", confesó.

Sobre la pista, Nadal recibió una placa conmemorativa de manos de David Haggerty, presidente de la Federación Internacional de Tenis, y Miguel Díaz, presidente de la Federación Española de Tenis.

Gracias, Rafa

Con los brazos en alto y visiblemente emocionado, Nadal recibió una última ovación de pie del público español. Su despedida marcó el fin de una era dorada para el tenis, pero también el inicio de una nueva etapa en su vida. "Estoy tranquilo porque tengo una gran familia y un equipo que me ayuda en todo lo que necesito. Estoy preparado para lo que venga", afirmó.

Rafa Nadal deja el tenis profesional con un legado imborrable, tanto por sus logros deportivos como por sus valores humanos. Su impacto trasciende las pistas, consolidándose como una inspiración para generaciones presentes y futuras. Aunque cuelga la raqueta, su ejemplo y su historia seguirán siendo una referencia eterna en el deporte mundial.

Discurso de despedida

Buenas noches,

Las gracias las tengo que dar yo, porque es difícil expresar todo lo que siento. Empezaré por los que están aquí: el público. Sinceramente, han sido 20 años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas en los momentos buenos, y en los malos me habéis empujado a seguir jugando. He podido compartir esta experiencia con España y con todo el mundo. Me he sentido profundamente agradecido por el cariño de todos los aficionados, especialmente aquí en España.

Quiero continuar felicitando a Países Bajos y agradecer a todo el equipo español que está aquí. Me habéis permitido jugar otra vez la Copa Davis, aunque no haya salido como todos esperábamos. He dado todo lo que tenía dentro, y os agradezco profundamente esta oportunidad. Estos últimos días como profesional en equipo me han permitido repasar momentos clave de mi carrera. Muchos de esos momentos importantes los he vivido con vosotros, los que estáis aquí. Ha sido un privilegio. Juntos hemos conseguido cosas preciosas y ahora os toca a vosotros seguir logrando más. Estoy seguro de que llegarán grandes éxitos.

La realidad es que uno nunca quiere que este momento llegue. No estoy cansado de jugar al tenis, pero mi cuerpo ya no quiere continuar, y eso hay que aceptarlo. Me siento un auténtico privilegiado. He podido convertir mi hobby en mi profesión durante muchísimo tiempo. También quiero recordar a mi familia y a mi equipo. Habéis sido una parte inolvidable de mi vida durante todos estos años. Soy una persona que cree en la continuidad y en estar cerca de quienes han hecho mi vida mejor. Eso me ha permitido tener una relación personal que trasciende lo profesional. Mil gracias, porque sin vosotros esto no habría sido posible, y lo digo de corazón.

Para mí, esta ha sido una historia con momentos malos, pero la mayoría han sido buenos e inolvidables. Gracias también a los medios de comunicación por haber sido parte de mi camino.

A todas las organizaciones que hacen que el deporte siga en la cima y que el tenis continúe moviendo masas: gracias. Soy un apasionado del tenis, y aunque me retire del ámbito profesional, seguiré aquí. Espero ser un buen embajador de este deporte, como he intentado ser cada día. He tratado de cumplir objetivos desde el respeto, la humildad y el aprecio por las cosas buenas. Creo que lo más importante en este mundo es ser buena persona, y espero haber transmitido eso. Me voy del tenis profesional con la tranquilidad de haber dejado una huella, no solo deportiva, sino también personal.

De verdad, muchísimas gracias por todo. Quiero despedirme dedicando mis últimas palabras a mi familia, que nunca me ha fallado. Han estado conmigo en los momentos difíciles, y en los buenos me han mantenido con los pies en el suelo. Gracias a eso, estoy preparado para enfrentar lo que venga en el futuro. Estoy tranquilo porque he recibido una educación que me permite afrontar con serenidad esta nueva etapa. Tengo la fortuna de contar con una familia maravillosa que me apoya en todo, y eso hace que todo sea más llevadero.

Gracias de corazón.