La irregularidad de Alcaraz y las dudas de Nadal: España se encomienda a un milagro y a la épica en la Copa Davis

El próximo martes 19 de noviembre dará comienzo uno de los torneos más llamativos en el tenis, la Copa Davis. Tras lograr el pleno de victorias en el grupo B, el primer rival de España será la selección holandesa. El equipo capitaneado por David Ferrer estará formado por Nadal, Alcaraz, Pedro Martínez, Roberto Bautista y Marcel Granollers. El objetivo pasa por ganar la sexta 'Ensaladera', aunque por el momento parece algo utópico.

Además de España, Países Bajos; Italia; Australia; Estados Unidos; Alemania; Canadá y Argentina conforman los ocho equipos clasificados para la Final 8 de Málaga. Sin embargo, la edición 112 será especial. En la Costa del Sol será la última vez que Rafa Nadal empuñe su raqueta como tenista profesional.

El Martín Carpena será testigo de la retirada de Rafa Nadal, todos los focos están puestos sobre él, aunque el manacorí tiene muy claro que el objetivo del equipo es superior a su situación personal. Desde la exhibición en el Six Kings Slam en octubre, el manacorí no ha competido en ningún otro torneo y se ha estado preparando a conciencia para la Copa Davis. El nivel actual del ganador de 22 Grand Slam es una incógnita, como también lo es el de Carlos Alcaraz.

Lo primero es el equipo y el resultado. Esa es la mentalidad que tiene Rafa Nadal para las Finales de la Copa Davis. Al tenista español no le seduce tanto disputar su último torneo como la oportunidad de volver a ver a España levantar un trofeo que llevan desde 2019 sin ganar, aunque el combinado nacional es el país más laureado de la competición en lo que va de siglo.

"Si realmente no me veo listo para tener opciones de ganar el individual, voy a ser el primero que no va a querer jugar y hablaré con el capitán. Se lo he dicho a David en muchas ocasiones, no quiero que tome ninguna decisión en base a que es mi última semana como tenista profesional", confesó un Rafa Nadal que se encuentra ilusionado con vivir una semana especial para él.

David Ferrer será el capitán en la grada, aunque sobre la pista Nadal y Alcaraz tomarán el liderazgo. El de El Palmar es el número uno de la Selección debido a su posición en el ranking y tendrá la responsabilidad de ganar a los mejores tenistas de los equipos rivales. Tras caer eliminado en las ATP Finals, su nivel es una incógnita debido a la irregularidad que está mostrando en su juego.

Desde su victoria en el China Open, Carlos Alcaraz ha caído sorprendentemente en cuartos del Masters 1000 de Shangái y en octavos del Masters de París. Dichas derrotas se han producido en torneos oficiales, aunque en el torneo de exhibición de la Six Kings Slam también perdió, pero esta vez en la final, ante Sinner.

Diferentes mentalidades

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz afrontan esta Copa Davis de manera muy diferente: mientras que el tenista español más laureado en la historia quiere centrarse únicamente en ganar el torneo, el alicantino ha reconocido tras perder ante Zverev que "es mucho más importante la despedida de Rafa que el torneo".

Sin embargo, el objetivo es el mismo. "Quiero que Rafa se retire con el título. Mi pasión por representar a España es una de las cosas más grandes que hay en el mundo. Voy a intentar ayudar a ganar por mí, pero también por Rafa", reconocía Alcaraz; mientras que Nadal trató de ser más comedido: "claro que hay opciones de ganar, siempre las hay. Lo que pasa es que son superficies difíciles, es una superficie rápida la verdad, y ahí puede pasar de todo".

Bautista, Pedro Martínez y Nadal empezaron el viernes a entrenar, día en el que se incorporó Marcel Granollers tras ser eliminado del dobles de las ATP Finals. A nivel individual ninguno de los tenistas españoles llegan en su mejor estado de forma en esta Copa Davis. España no es la favorita para levantar la 'Ensaladera', pero en el equipo cuentan con argumentos más que suficientes para creer.

El primer partido de la Copa Davis será el que enfrente a España ante Holanda. Griekspoor y Van de Zandschulp son las mayores amenazas de l equipo neerlandés. De hecho, Botic Van de Zandschulp es un viejo conocido para Carlos Alcaraz, puesto que le ganó en el último US Open. Wesley Koolhof presumiblemente formará pareja en los dobles con un Jesper de Jong que podría ser el factor sorpresa.

Por el momento, se desconocen quiénes conformarán la pareja de dobles en España. Pedro Martínez y Marcel Granollers formaron equipo en la clasificación para esta Final 8, mientras que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz jugaron juntos durante los Juegos Olímpicos de París. La decisión de David Ferrer se conocerá el mismo día de partido o incluso treinta minutos antes de que comience el encuentro.